В Україні розкупили офіційні iPhone 17: коли вони знову з'являться в наявності

Найбільші українські мережі Comfy, Фокстрот, Алло та Епіцентр стикнулися з дефіцитом нових моделей IPhone 17 всього за тиждень після старту офіційних продажів.

Ажіотаж на нові IPhone в Україні спостерігається такий самий, як в Європейському союзі та США. Про це пише "NV Бізнес".

Комерційний директор Comfy Андрій Коваленко зазначив, що після початку продажів офіційні гравці завжди стикаються з обмеженими обсягами поставок, оскільки перша партія, як правило, йде на покриття передзамовлень. За його словами, найбільш дефіцитні моделі у ритейлерів — це IPhone Pro та IPhone Pro Maх.

"Залежно від моделі попит задовольняється від одного-двух до чотирьох-шести тижнів", — сказав він.

Так, у контакт-центрі мережі "Алло" повідомили, що з 26 вересня за два дні українці розкупили всі IPhone 17. Наразі магазин рекомендує залишити заявку на сайті на потрібну модель та очікувати на дзвінок менеджера. Нові поставки в "Алло" стартують з 3 жовтня 2025 року

Своєю чергою "Фокстрот" та Comfy повідомили виданню, що наступна поставка нових IPhone буде приблизно за тиждень. Представники компаній зазначили, що наразі у продажу немає жодної моделі нової лінійки.

"Орієнтовно IPhone 17 будуть за два-три тижні, ближче до листопада", — додали у контакт-центрі "Епіцентру".

При цьому в деяких українських мережах купити новий IPhone 17 можна. Топменеджер одного з національних ритейлерів сказав виданню на умовах анонімності, що наявність нових IPhone в одних мережах, та водночас їхня відсутність у "білих" гравців, є ознакою контрабанди.

Коваленко з Comfy підтвердив, що наявність товару у "сірих" гравців може бути пов’язана з наявністю контактів з дистриб’юторами та мережами в інших країнах, які також порушують правила Apple. За його словами, "сірі" компанії продають товар на 35−40% дорожче від офіційних цін.

"Одна з мереж продає iPhone 17 Pro Max 256 Gb за 95 200 грн, а офіційна ціна цієї моделі — 70 000 гривень", — зазначив Коваленко.

Віталій Мельниченко з "АСБІС Україна" додав, що кількість IPhone, неофіційно завезених в Україну, залишається стабільно високою. За його даними, по перших передзамовленнях було більше 10 000 заявок, а офіційно "білі" гравці задовольнили близько 30% від цього об`єму у перші три дні продажу. З

"Зараз кожен п’ятий IPhone в Україні — офіційно завезений від ТОВ "Еппл Україна", а щотижня сюди заїжджає більше 10 000 IPhone без сплати мит і податків", — стверджує він.

Нагадаємо, низка українських блогерів організувала розіграш нових iPhone 17 на тлі новин про незаконну спробу ввезення великої партії цих ґаджетів в Україну, після чого в їхній бік посипалися звинувачення.

Фокус також повідомляв, що на сайті OLX з'явилися оголошення, де за iPhone 17 Pro Max з об'ємом пам'яті в один терабайт хочуть 180 тисяч гривень, або понад 4 тисячі доларів.