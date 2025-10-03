В Украине раскупили официальные iPhone 17: когда они снова появятся в наличии

Крупнейшие украинские сети Comfy, Фокстрот, Алло и Эпицентр столкнулись с дефицитом новых моделей IPhone 17 всего через неделю после старта официальных продаж.

Ажиотаж на новые IPhone в Украине наблюдается такой же, как в Европейском союзе и США. Об этом пишет "NV Бизнес".

Коммерческий директор Comfy Андрей Коваленко отметил, что после начала продаж официальные игроки всегда сталкиваются с ограниченными объемами поставок, поскольку первая партия, как правило, идет на покрытие предзаказов. По его словам, наиболее дефицитные модели у ритейлеров — это IPhone Pro и IPhone Pro Мах.

"В зависимости от модели спрос удовлетворяется от одной-двух до четырех-шести недель", — сказал он.

Так, в контакт-центре сети "Алло" сообщили, что с 26 сентября за два дня украинцы раскупили все IPhone 17. Сейчас магазин рекомендует оставить заявку на сайте на нужную модель и ожидать звонка менеджера. Новые поставки в "Алло" стартуют с 3 октября 2025 года

В свою очередь "Фокстрот" и Comfy сообщили изданию, что следующая поставка новых IPhone будет примерно через неделю. Представители компаний отметили, что сейчас в продаже нет ни одной модели новой линейки.

"Ориентировочно IPhone 17 будут через две-три недели, ближе к ноябрю", — добавили в контакт-центре "Эпицентра".

При этом в некоторых украинских сетях купить новый IPhone 17 можно. Топ-менеджер одного из национальных ритейлеров сказал изданию на условиях анонимности, что наличие новых IPhone в одних сетях, и в то же время их отсутствие у "белых" игроков, является признаком контрабанды.

Коваленко из Comfy подтвердил, что наличие товара у "серых" игроков может быть связано с наличием контактов с дистрибьюторами и сетями в других странах, которые также нарушают правила Apple. По его словам, "серые" компании продают товар на 35-40% дороже официальных цен.

"Одна из сетей продает iPhone 17 Pro Max 256 Gb за 95 200 грн, а официальная цена этой модели — 70 000 гривен", — отметил Коваленко.

Виталий Мельниченко из "АСБИС Украина" добавил, что количество IPhone, неофициально завезенных в Украину, остается стабильно высоким. По его данным, по первым предзаказам было более 10 000 заявок, а официально "белые" игроки удовлетворили около 30% от этого объема в первые три дня продаж. З

"Сейчас каждый пятый IPhone в Украине — официально завезен от ООО "Эппл Украина", а еженедельно сюда заезжает более 10 000 IPhone без уплаты пошлин и налогов", — утверждает он.

Напомним, ряд украинских блогеров организовали розыгрыш новых iPhone 17 на фоне новостей о незаконной попытке ввоза крупной партии этих гаджетов в Украину, после чего в их сторону посыпались обвинения.

Фокус также сообщал, что на сайте OLX появились объявления, где за iPhone 17 Pro Max с объемом памяти в один терабайт хотят 180 тысяч гривен, или более 4 тысяч долларов.