iPhone 17 виявився гіршим за iPhone 15: в мережі показали різницю роботи їхніх камер (відео)

Новий iPhone 17 продемонстрував гірші можливості камери під час тестів, ніж один з його попередників — iPhone 15.

Навіть після оновлення, в якому йшлося про покращення роботи камер iPhone 17, старий iPhone 15 все одно пропонує якісніші знімки нічного неба. Відповідні тестування провів автор YouTube-каналу Dale Lotherington Photography.

Тестування камер iPhone до оновлення iOS

Чоловік порівняв камери двох смартфонів одразу після виходу серії iPhone 17. Хоча виробник вказав однакові характеристики основної камери (сенсор 1/1,56 дюйма та діафрагма f/1.6), на практиці iPhone 15 зробив детальніші фото Чумацького шляху.

Пізніше Apple випустила оновлення iOS 26.0.1. В описі зокрема йшлося про виправлення суттєвих проблем з камерою смартфона.

Після оновлення блогер повторив свій експеримент з камерами. За його словами, Apple справді трохи покращила якість фото на новому iPhone 17. При цьому iPhone 15 все ще перевершує флагманську модель за якістю знімків на основну камеру.

Тестування камер iPhone після оновлення iOS

Нагадаємо, у камерах нових iPhone 17 Pro Max і iPhone Air виявили програмний збій, в результаті якого за певних умов зйомки на фотографіях з'являлися дивні артефакти у вигляді чорних прямокутників і білих хвилястих ліній.

Фокус також повідомляв, що експерти визначили переможця у тесті камер трьох флагманських смартфонів 2025 року — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 17 Pro Max.