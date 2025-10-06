iPhone 17 виявився гіршим за iPhone 15: в мережі показали різницю роботи їхніх камер (відео)
Новий iPhone 17 продемонстрував гірші можливості камери під час тестів, ніж один з його попередників — iPhone 15.
Навіть після оновлення, в якому йшлося про покращення роботи камер iPhone 17, старий iPhone 15 все одно пропонує якісніші знімки нічного неба. Відповідні тестування провів автор YouTube-каналу Dale Lotherington Photography.
Чоловік порівняв камери двох смартфонів одразу після виходу серії iPhone 17. Хоча виробник вказав однакові характеристики основної камери (сенсор 1/1,56 дюйма та діафрагма f/1.6), на практиці iPhone 15 зробив детальніші фото Чумацького шляху.Важливо
Пізніше Apple випустила оновлення iOS 26.0.1. В описі зокрема йшлося про виправлення суттєвих проблем з камерою смартфона.
Після оновлення блогер повторив свій експеримент з камерами. За його словами, Apple справді трохи покращила якість фото на новому iPhone 17. При цьому iPhone 15 все ще перевершує флагманську модель за якістю знімків на основну камеру.
Нагадаємо, у камерах нових iPhone 17 Pro Max і iPhone Air виявили програмний збій, в результаті якого за певних умов зйомки на фотографіях з'являлися дивні артефакти у вигляді чорних прямокутників і білих хвилястих ліній.
Фокус також повідомляв, що експерти визначили переможця у тесті камер трьох флагманських смартфонів 2025 року — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 17 Pro Max.