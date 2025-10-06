iPhone 17 оказался хуже iPhone 15: в сети показали разницу работы их камер (видео)
Новый iPhone 17 продемонстрировал худшие возможности камеры во время тестов, чем один из его предшественников — iPhone 15.
Даже после обновления, в котором говорилось об улучшении работы камер iPhone 17, старый iPhone 15 все равно предлагает более качественные снимки ночного неба. Соответствующие тестирования провел автор YouTube-канала Dale Lotherington Photography.
Мужчина сравнил камеры двух смартфонов сразу после выхода серии iPhone 17. Хотя производитель указал одинаковые характеристики основной камеры (сенсор 1/1,56 дюйма и диафрагма f/1.6), на практике iPhone 15 сделал более детальные фото Млечного пути.Важно
Позже Apple выпустила обновление iOS 26.0.1. В описании в частности речь шла об исправлении существенных проблем с камерой смартфона.
После обновления блогер повторил свой эксперимент с камерами. По его словам, Apple действительно немного улучшила качество фото на новом iPhone 17. При этом iPhone 15 все еще превосходит флагманскую модель по качеству снимков на основную камеру.
Напомним, в камерах новых iPhone 17 Pro Max и iPhone Air обнаружили программный сбой, в результате которого при определенных условиях съемки на фотографиях появлялись странные артефакты в виде черных прямоугольников и белых волнистых линий.
Фокус также сообщал, что эксперты определили победителя в тесте камер трех флагманских смартфонов 2025 года — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 17 Pro Max.