iPhone 17 оказался хуже iPhone 15: в сети показали разницу работы их камер (видео)

Новый iPhone 17 продемонстрировал худшие возможности камеры во время тестов, чем один из его предшественников — iPhone 15.

Даже после обновления, в котором говорилось об улучшении работы камер iPhone 17, старый iPhone 15 все равно предлагает более качественные снимки ночного неба. Соответствующие тестирования провел автор YouTube-канала Dale Lotherington Photography.

Тестирование камер iPhone до обновления iOS

Мужчина сравнил камеры двух смартфонов сразу после выхода серии iPhone 17. Хотя производитель указал одинаковые характеристики основной камеры (сенсор 1/1,56 дюйма и диафрагма f/1.6), на практике iPhone 15 сделал более детальные фото Млечного пути.

Позже Apple выпустила обновление iOS 26.0.1. В описании в частности речь шла об исправлении существенных проблем с камерой смартфона.

После обновления блогер повторил свой эксперимент с камерами. По его словам, Apple действительно немного улучшила качество фото на новом iPhone 17. При этом iPhone 15 все еще превосходит флагманскую модель по качеству снимков на основную камеру.

Тестирование камер iPhone после обновления iOS

Напомним, в камерах новых iPhone 17 Pro Max и iPhone Air обнаружили программный сбой, в результате которого при определенных условиях съемки на фотографиях появлялись странные артефакты в виде черных прямоугольников и белых волнистых линий.

Фокус также сообщал, что эксперты определили победителя в тесте камер трех флагманских смартфонов 2025 года — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 17 Pro Max.