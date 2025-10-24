Український БПЛА знищив російський наземний дрон з ракетами на Харківщині (відео)

Українські військові із 3 окремої важкої механізованої "Залізної" бригади ЗСУ знищили російського наземного робота на околицях села Кам'янка Харківської області.

FPV-дрон не зовсім вдало атакував ворожу техніку, але попри це вивів її з ладу. Подробиці пресслужба бригади повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Наземний дрон ЗС РФ на гусеничному ходу віз керовану авіаційну бомбу та декілька ракет. Військові припускають, що це був "камікадзе", який їхав атакувати позиції Сил оборони.

Бійці батальйону безпілотних систем негайно запустили FPV-дрон, який протаранив російський НРК. Після удару безпілотника КАБ не вибухнула, але робот був розтрощений внаслідок цієї атаки і більше нікуди не поїхав.

