Колапс в окупації: Український Кіберальянс зламав "Почту Донбасса" (фото)

Бази даних пошти так званої "ДНР" в окупованому Донецьку зазнали атаки українських хакерів. Після цього відділення та колцентр призупинили роботу.

Про атаку "Українського Кіберальянсу" на "Почту Донбасса" повідомив український хакер Шон Таусенд у Facebook 21 листопада. В Ukrainian Cyber Alliance зазначили, що зачистили дані понад тисячі робочих місць і сотні віртуальних машин.

"Почту Донбасса" атакували українські хакери Фото: Telegram

Українські хакери повідомляють, що стерли кілька десятків терабайт даних у сховищах пошти так званої "Донецької народної республіки".

Українські хакери повідомили про кібератаку на "Почту Донбасса" Фото: Telegram

"Тож їм на якийсь час доведеться повернутися до оформлення вантажів і посилок на папері", — зазначили в "Українському Кіберальянсі".

Хакери атакували бази даних пошти так званої "ДНР" Фото: Telegram

Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зазначили, що співробітники пошти спочатку подумали про "збій енергосистеми" та не усвідомили, що на них здійснено кібератаку. Спільнота опублікувала скриншоти, як стверджується, листування працівників.

Відео дня

Працівники "Почты Донбасса" скаржаться на збої в роботі сервісу Фото: InformNapalm

"Скриншоти, які опублікували хакери, доводять, що не тільки дрони можуть спричиняти колапс цілої поштової системи", — зазначили в InformNapalm.

В Telegram-каналі "Почты Донбасса" 20 листопада писали про проблеми з оновленням окремих інтернет-ресурсів через "збої в роботі енергосистеми" та призупинення роботи відділень поштового зв'язку та кол-центру. Наступного дня пресцентр пошти окупантів заявив, що "Почта Донбасса" через "тимчасові проблеми в роботі відділень поштового зв'язку" здійснює лише видачу посилок без післяплати.

Нагадаємо, 16 листопада майже вся окупована росіянами територія Донецької області опинилася без світла, в соцмережах повідомляли про "приліт" по підстанції.

19 жовтня хакери заявили про кібератаку на російський месенджер Мах. Користувач Titusko25357 виклав на продаж у Даркнет, за його твердженнями, дані 45 млн росіян.

9 жовтня Верховна Рада схвалила створення Кіберсил ЗСУ, що буде відповідальний за захист українського кіберпростору.