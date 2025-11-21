Коллапс в оккупации: Украинский Киберальянс взломал "Почту Донбасса" (фото)

Поддержите нас UA
Базы данных почты так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке подверглись атаке украинских хакеров. После этого отделения и колл-центр приостановили работу.

Об атаке "Украинского Киберальянса" на "Почту Донбасса" сообщил украинский хакер Шон Таусенд в Facebook 21 ноября. В Ukrainian Cyber Alliance отметили, что зачистили данные более тысячи рабочих мест и сотни виртуальных машин.

Украинские хакеры сообщают, что стерли несколько десятков терабайт данных в хранилищах почты так называемой "Донецкой народной республики".

"Поэтому им на какое-то время придется вернуться к оформлению грузов и посылок на бумаге", — отметили в "Украинском Киберальянсе".

Аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm отметили, что сотрудники почты сначала подумали о "сбое энергосистемы" и не осознали, что на них совершена кибератака. Сообщество опубликовало скриншоты, как утверждается, переписки сотрудников.

"Скриншоты, которые опубликовали хакеры, доказывают, что не только дроны могут вызывать коллапс целой почтовой системы", — отметили в InformNapalm.

В Telegram-канале "Почты Донбасса" 20 ноября писали о проблемах с обновлением отдельных интернет-ресурсов из-за "сбоев в работе энергосистемы" и приостановления работы отделений почтовой связи и колл-центра. На следующий день пресс-центр почты оккупантов заявил, что "Почта Донбасса" из-за "временных проблем в работе отделений почтовой связи" осуществляет только выдачу посылок без наложенного платежа.

Напомним, 16 ноября почти вся оккупированная россиянами территория Донецкой области оказалась без света, в соцсетях сообщали о "прилете" по подстанции.

19 октября хакеры заявили о кибератаке на российский мессенджер Мах. Пользователь Titusko25357 выложил на продажу в Даркнет, по его утверждениям, данные 45 млн россиян.

9 октября Верховная Рада одобрила создание Киберсил ВСУ, которые будут ответственны за защиту украинского киберпространства.