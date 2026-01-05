Власники iPhone 17 Pro Max скаржаться на дивну проблему: що їх насторожило

Користувачі iPhone 17 Pro та Pro Max повідомляють про шиплячий звук, що доноситься з їхніх смартфонів під час заряджання.

Слабкий статичний шум, схожий на звук старого радіо, йде не від кабелю USB-C чи адаптера, а від нижніх динаміків. Про це повідомив власник своєму iPhone 17 Pro Max на форумі спільноти Apple.

За словами користувача, шум можна почути досить чітко, якщо підключити iPhone 17 Pro Max для зарядки, відтворити аудіо чи відео та повністю зменшити гучність. Без відтворення аудіо шиплячий звук трохи тихіший.

Як зазначає MacRumors, проблема також торкнулася моделі iPhone 17 Pro. За даними порталу, власники смартфонів намагалися замінити кабелі та адаптери Apple на аналоги від сторонніх виробників, але проблема не зникала. Бездротова зарядка MagSafe також не допомогла

Пізніше користувач форму Apple також повідомив, що помітив шум час запуску програми "Камера" під час заряджання. Після цього він зв’язався з інженером служби підтримки Apple, який провів діагностику.

"Вони кажуть мені, що Apple знає про проблему і працює над випуском оновлення програмного забезпечення (за даними діагностики, апаратної несправності немає). Apple пропонує вам вибрати: зачекати на оновлення програмного забезпечення або замінити телефон (я відхилив це рішення через проблеми з програмним забезпеченням. Також замінений телефон може мати ті ж проблеми зі шумом)", — поділився власник смартфона.

Своєю чергою експерти порталу PCMag зауважили, що відтоді вже вийшло кілька оновлень iOS 26, але проблема ще не виправлена.

Нагадаємо, після оновлення до iOS 26 на багатьох смартфонах спостерігається баг, який змінює кольори зображень, зроблених на пристроях Android та наданих користувачеві iPhone.

Фокус також повідомляв, що власники деяких моделей Google Pixel повідомляють, що фотографії незрозумілим чином зникають з їхніх смартфонів.