Владельцы iPhone 17 Pro Max жалуются на странную проблему: что их насторожило

Пользователи iPhone 17 Pro и Pro Max сообщают о шипящем звуке, доносящемся из их смартфонов во время зарядки.

Слабый статический шум, похожий на звук старого радио, идет не от кабеля USB-C или адаптера, а от нижних динамиков. Об этом сообщил владелец своем iPhone 17 Pro Max на форуме сообщества Apple.

По словам пользователя, шум можно услышать достаточно четко, если подключить iPhone 17 Pro Max для зарядки, воспроизвести аудио или видео и полностью уменьшить громкость. Без воспроизведения аудио шипящий звук немного тише.

Как отмечает MacRumors, проблема также коснулась модели iPhone 17 Pro. По данным портала, владельцы смартфонов пытались заменить кабели и адаптеры Apple на аналоги от сторонних производителей, но проблема не исчезала. Беспроводная зарядка MagSafe также не помогла

Відео дня

Позже пользователь форму Apple также сообщил что, заметил шум при запуске приложения "Камера" во время зарядки. После этого он связался с инженером службы поддержки Apple, который провел диагностику.

Важно

Этот смартфон можно выбросить: популярная модель перестанет нормально работать в 2026 году

"Они говорят мне, что Apple знает о проблеме и работает над выпуском обновления программного обеспечения (по данным диагностики, аппаратной неисправности нет). Apple предлагает вам выбрать: подождать обновления программного обеспечения или заменить телефон (я отклонил это решение из-за проблем с программным обеспечением. Также замененный телефон может иметь те же проблемы с шумом)", — поделился владелец смартфона.

В свою очередь эксперты портала PCMag отметили, что с тех пор уже вышло несколько обновлений iOS 26, но проблема еще не исправлена.

Напомним, после обновления до iOS 26 на многих смартфонах наблюдается баг, который меняет цвета изображений, сделанных на устройствах Android и предоставленных пользователю iPhone.

Фокус также сообщал, что владельцы некоторых моделей Google Pixel сообщают, что фотографии непонятным образом исчезают с их смартфонов.