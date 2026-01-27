Смартфон середнього класу, який стане хітом: в мережі з'явились фото новинки 2026 року

Компанія Samsung готується до запуску смартфона середнього класу Galaxy A57, який виділяється тонким корпусом та неочікуваним кольором.

Перші офіційні зображення Samsung Galaxy A57 дають уявлення про його дизайн. Смартфон схожий на торішній Galaxy A56, але з кількома відмінностями, зазначає PhoneArena.

Судячи з фото, оприлюднених в соцмережі X, новий Galaxy A57 отримає металеву рамку, яка підвищить довговічність та добавить преміального вигляду. Ще одним помітним оновленням став лавандовий колір, що доповнить звичні чорно-білі варіанти.

"Зображення, що просочилися в мережу, демонструють незначний редизайн, який може зробити Galaxy A57 хітом", — вважають у виданні.

Galaxy A57, ймовірно, матиме той самий вертикальний острів камери, що і його попередник Очікується, що смартфон буде оснащений основною потрійною камерою 50 МП + 12 МП + 5 МП та 12-мегапіксельною фронтальною камерою.

Ключовим оновленням характеристик порівняно з торішньою моделлю стане чипсет Exynos 1680. При цьому Samsung може залишити незмінним акумулятор ємністю 5000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 45 Вт.

"Наступні кілька місяців можуть бути вирішальними для ринку смартфонів. Не думаю, що люди раптово кинуться купувати пристрої середнього класу, але якщо ціни на флагмани почнуть зростати, я очікую, що такі пристрої, як Galaxy A57, будуть користуватися набагато більшою увагою, ніж зазвичай", — наголосив експерт порталу.

