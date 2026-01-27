Смартфон среднего класса, который станет хитом: в сети появились фото новинки 2026 года

Компания Samsung готовится к запуску смартфона среднего класса Galaxy A57, который выделяется тонким корпусом и неожиданным цветом.

Первые официальные изображения Samsung Galaxy A57 дают представление о его дизайне. Смартфон похож на прошлогодний Galaxy A56, но с несколькими отличиями, отмечает PhoneArena.

Судя по фото, обнародованных в соцсети X, новый Galaxy A57 получит металлическую рамку, которая повысит долговечность и добавит премиального вида. Еще одним заметным обновлением стал лавандовый цвет, который дополнит привычные черно-белые варианты.

"Просочившиеся в сеть изображения демонстрируют незначительный редизайн, который может сделать Galaxy A57 хитом", — считают в издании.

Изображение Galaxy A57 Фото: X (Twitter) Изображение Galaxy A57 Фото: X (Twitter) Изображение Galaxy A57 Фото: X (Twitter)

Galaxy A57, вероятно, будет иметь тот же вертикальный остров камеры, что и его предшественник Ожидается, что смартфон будет оснащен основной тройной камерой 50 МП + 12 МП + 5 МП и 12-мегапиксельной фронтальной камерой.

Ключевым обновлением характеристик по сравнению с прошлогодней моделью станет чипсет Exynos 1680. При этом Samsung может оставить неизменным аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт.

"Следующие несколько месяцев могут быть решающими для рынка смартфонов. Не думаю, что люди внезапно бросятся покупать устройства среднего класса, но если цены на флагманы начнут расти, я ожидаю, что такие устройства, как Galaxy A57, будут пользоваться гораздо большим вниманием, чем обычно", — подчеркнул эксперт портала.

Напомним, смартфон среднего класса Redmi Note 15 Pro+ 5G может похвастаться быстрым процессором, мощной камерой и огромным аккумулятором.

Фокус также сообщал, что эксперт назвал Samsung Galaxy A17 одним из лучших смартфонов по соотношению цены и качества.