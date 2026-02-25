Цей смартфон вразить якістю фотографій: з'явилась деталі про нового "монстра камери"

Майбутній смартфон Vivo X300 Ultra отримав потужний 400-міліметровий телеоб'єктив з фіксованою фокусною відстанню.

Vivo X300 Ultra зможе похвалитися ексклюзивною конфігурацією з двома об'єктивами, що поєднує фокусні відстані 200 мм і 400 мм. Про це повідомив інсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Як зазначає Android Authority, нещодавно одразу кілька флагманських телефонів Android вийшли з додатковими об’єктивам для камер. Вони забезпечують приблизно 8-10-кратне власне збільшення.

Своєю чергою телеоб'єктив Vivo X300 Ultra обіцяє приблизно 16-кратне власне збільшення та приблизно 32-кратне збільшення з роздільною здатністю без втрат. Для порівняння, зовнішній об'єктив Vivo X300 Pro пропонує приблизно 8,3-кратне власне збільшення та приблизно 16-кратне збільшення з роздільною здатністю без втрат.

За словами експертів, новий об'єктив X300 Ultra затьмарить інші моделі. Це ідеальний варіант для сафарі та спостереження за птахами, де навіть 8-кратне або 10-кратне власне збільшення може не дати бажаних результатів.

"З нетерпінням чекаємо на знімки, зроблені цим зовнішнім об'єктивом на 400 мм", — наголосили у виданні.

