Этот смартфон поразит качеством фотографий: появилась детали о новом "монстре камеры"

Будущий смартфон Vivo X300 Ultra получил мощный 400-миллиметровый телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием.

Vivo X300 Ultra сможет похвастаться эксклюзивной конфигурацией с двумя объективами, сочетающей фокусные расстояния 200 мм и 400 мм. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station на Weibo.

Как отмечает Android Authority, недавно сразу несколько флагманских телефонов Android вышли с дополнительными объективам для камер. Они обеспечивают примерно 8-10-кратное собственное увеличение.

В свою очередь телеобъектив Vivo X300 Ultra обещает приблизительно 16-кратное собственное увеличение и приблизительно 32-кратное увеличение с разрешением без потерь. Для сравнения, внешний объектив Vivo X300 Pro предлагает приблизительно 8,3-кратное собственное увеличение и приблизительно 16-кратное увеличение с разрешением без потерь.

По словам экспертов, новый объектив X300 Ultra затмит другие модели. Это идеальный вариант для сафари и наблюдения за птицами, где даже 8-кратное или 10-кратное собственное увеличение может не дать желаемых результатов.

"С нетерпением ждем снимки, сделанные этим внешним объективом на 400 мм", — отметили в издании.

Напомним, Vivo X300 Pro получил наивысшую оценку по результатам слепого тестирования камер, проведенного компанией Versus.

Фокус также сообщал, что компания Vivo представила новый тонкий смартфон V70 Elite, оснащенный оптикой от ZEISS.