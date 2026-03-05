Маловідомий смартфон отримає функцію, як у Google Pixel: про яку модель йдеться

Китайська компанія Oppo оголосила, що функція Quick Share на серії Oppo Find X9 незабаром підтримуватиме пристрої Apple.

Минулого року компанія Google оголосила, що телефони Pixel 10 підтримують стандарт Apple AirDrop через Quick Share. Нещодавно Google підтвердила, що до цієї ініціативи долучиться ще більше виробників оригінального обладнання. Як виявилось, серед них буде Oppo, пише Android Authority.

Повідомляється, що функція Quick Share з’явиться на Oppo Find X9 пізніше цього місяця в рамках оновлення програмного забезпечення. Ця можливість була розроблена у партнерстві з Google та MediaTek.

"Без встановлення сторонніх програм користувачі можуть зручно та безпечно передавати файли між смартфонами Oppo та пристроями iOS, iPadOS та macOS, покращуючи міжплатформенну сумісність", — заявили в Oppo.

На думку експертів порталу, це суттєве оновлення, порівняно з попереднім методом Oppo для обміну файлами між Android та iOS. Раніше компанія пропонувала застосунок O+Connect для iPhone, який сприяв локальному обміну файлами між двома платформами. Однак власникам iPhone доводилося завантажувати сторонню програму, щоб ділитися файлами з Oppo або OnePlus.

"Ми раді бачити цей новий метод, який не вимагає завантаження застосунку для жодної зі сторін", — зазначили у виданні.

