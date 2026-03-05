Малоизвестный смартфон получит функцию, как у Google Pixel: о какой модели идет речь

Китайская компания Oppo объявила, что функция Quick Share на серии Oppo Find X9 вскоре будет поддерживать устройства Apple.

В прошлом году компания Google объявила, что телефоны Pixel 10 поддерживают стандарт Apple AirDrop через Quick Share. Недавно Google подтвердила, что к этой инициативе присоединится еще больше производителей оригинального оборудования. Как оказалось, среди них будет Oppo, пишет Android Authority.

Сообщается, что функция Quick Share появится на Oppo Find X9 позже в этом месяце в рамках обновления программного обеспечения. Эта возможность была разработана в партнерстве с Google и MediaTek.

"Без установки сторонних программ пользователи могут удобно и безопасно передавать файлы между смартфонами Oppo и устройствами iOS, iPadOS и macOS, улучшая межплатформенную совместимость", — заявили в Oppo.

Відео дня

Важно

Какой бюджетный смартфон купить в 2026 году: Google Pixel 10a против iPhone 17e (фото)

По мнению экспертов портала, это существенное обновление по сравнению с предыдущим методом Oppo для обмена файлами между Android и iOS. Ранее компания предлагала приложение O+Connect для iPhone, которое способствовало локальному обмену файлами между двумя платформами. Однако владельцам iPhone приходилось загружать стороннюю программу, чтобы делиться файлами с Oppo или OnePlus.

"Мы рады видеть этот новый метод, который не требует загрузки приложения ни для одной из сторон", — отметили в издании.

Напомним, Oppo готовится выпустить новый складной смартфон Find N6.

Фокус также сообщал, что Oppo выпустила бюджетный смартфон Oppo A6L.