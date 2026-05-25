Який бюджетний смартфон Samsung обрати: експерт порівняв Galaxy A57 та Galaxy A56 (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила новий смартфон середнього класу Galaxy A57. Водночас торішній Galaxy A56 пропонує низку схожих характеристик за нижчою ціною.

Оскільки Samsung Galaxy A57 отримав лише незначні зміни в дизайні та новіший чипсет, експерти порталу GSMArena вирішили порівняти його з Galaxy A56.

Дизайн

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Galaxy A57 помітно легший і тонший за свого попередника. Обидва смартфони мають дисплей з діагоналлю 6,7 дюйма, у Galaxy A57 трохи тонші рамки.

Окрім того, Galaxy A57 отримав вищий клас захисту IP68, тоді як Galaxy A56 пропонує лише IP67. Обидва смартфони захищені з двох боків надміцним склом Gorilla Glass Victus+.

Дисплей

В ході тестування Galaxy A57 та Galaxy A56 продемонстрували ідентичну яскравість. Хоча Galaxy A57 оснащений дисплеєм Super AMOLED+, який має покращити чіткість зображення та різкість, у реальному житті важко помітити різницю.

Акумулятор

Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Galaxy A57 випереджає Galaxy A56 у тестах на витривалість батареї, якщо дивитися виключно на загальний показник активного використання. Однак акумулятор Galaxy A56 набагато краще витримує дзвінки, тоді як Galaxy A57 краще показав кращі результати з увімкненим екраном, особливо під час відтворення відео.

Динамік

Galaxy A57 та Galaxy A56 мають непогану якість звуку, проте Galaxy A57 забезпечує загалом чистіші треки та чіткіший вокал. Тож загалом Galaxy A57 перемагає у цій категорії.

Продуктивність

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Galaxy A57 працює на процесорі Exynos 1680, який є потужнішим, ніж Exynos 1580 у Galaxy A56. Водночас варто враховувати, що результати бенчмарків не продемонстрували революційного покращення продуктивності.

Чистий тест процесора на Geekbench 6 показав на 13% кращий результат, тоді як комбінований тест на навантаження, такий як AnTuTu 10, продемонстрував менше 10% різниці. Проте різниця збільшується в тесті 3DMark Wild Life Extreme з інтенсивним використанням графічних процесорів, де Galaxy A57 отримав на 30% вищі результати.

Камери

Galaxy A57 та Galaxy A56, схоже, отримали ідентичні системи камер. Деталізація загалом хороша в обох моделях, але A57 може мати невелику перевагу, зокрема за слабкого освітлетння. Обидва смартфони мають хороший динамічний діапазон і яскраві кольори. Фронтальні камери теж роблять однаково задовільні фото.

Що стосується відео, при денному освітленні смартфони пропонують практично однаковий рівень деталізації, широкий динамічний діапазон і яскраві кольори. Ультраширококутні об'єктиви також на одному рівні, і обидва трохи контрастніші. У темряві основна камера Galaxy A57 може забезпечити трохи кращий динамічний діапазон та більш нейтральні кольори.

Висновки

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Загалом Galaxy A57 не надто сильно відрізняється від Galaxy A56. Новіший смартфон отримав незначні покращення дизайну, продуктивності, автономності, динаміків та камер, проте його не можна назвати однозначно кращим вибором, адже Galaxy A56 пропонує більш привабливу ціну.

Ціна Samsung Galaxy A57 в Україні — від 18 764 грн.

Ціна Samsung Galaxy A57 в Україні — від 15 142 грн.

