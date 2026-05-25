Какой бюджетный смартфон Samsung выбрать: эксперт сравнил Galaxy A57 и Galaxy A56 (фото)

Компания Samsung недавно выпустила новый смартфон среднего класса Galaxy A57. В то же время прошлогодний Galaxy A56 предлагает ряд схожих характеристик по более низкой цене.

Поскольку Samsung Galaxy A57 получил лишь незначительные изменения в дизайне и более новый чипсет, эксперты портала GSMArena решили сравнить его с Galaxy A56.

Дизайн

Galaxy A57 заметно легче и тоньше своего предшественника. Оба смартфона имеют дисплей с диагональю 6,7 дюйма, у Galaxy A57 немного тоньше рамки.

Кроме того, Galaxy A57 получил высший класс защиты IP68, тогда как Galaxy A56 предлагает только IP67. Оба смартфона защищены с двух сторон сверхпрочным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Дисплей

В ходе тестирования Galaxy A57 и Galaxy A56 продемонстрировали идентичную яркость. Хотя Galaxy A57 оснащен дисплеем Super AMOLED+, который должен улучшить четкость изображения и резкость, в реальной жизни трудно заметить разницу.

Аккумулятор

Galaxy A57 опережает Galaxy A56 в тестах на выносливость батареи, если смотреть исключительно на общий показатель активного использования. Однако аккумулятор Galaxy A56 намного лучше выдерживает звонки, тогда как Galaxy A57 лучше показал лучшие результаты с включенным экраном, особенно при воспроизведении видео.

Динамик

Galaxy A57 и Galaxy A56 имеют неплохое качество звука, однако Galaxy A57 обеспечивает в целом более чистые треки и четкий вокал. Поэтому в целом Galaxy A57 побеждает в этой категории.

Производительность

Galaxy A57 работает на процессоре Exynos 1680, который является более мощным, чем Exynos 1580 в Galaxy A56. В то же время стоит учитывать, что результаты бенчмарков не продемонстрировали революционного улучшения производительности.

Чистый тест процессора на Geekbench 6 показал на 13% лучший результат, тогда как комбинированный тест на нагрузку, такой как AnTuTu 10, продемонстрировал менее 10% разницы. Однако разница увеличивается в тесте 3DMark Wild Life Extreme с интенсивным использованием графических процессоров, где Galaxy A57 получил на 30% более высокие результаты.

Камеры

Galaxy A57 и Galaxy A56, похоже, получили идентичные системы камер. Детализация в целом хорошая в обеих моделях, но A57 может иметь небольшое преимущество, в частности при слабом освещении. Оба смартфона имеют хороший динамический диапазон и яркие цвета. Фронтальные камеры тоже делают одинаково удовлетворительные фото.

Что касается видео, при дневном освещении смартфоны предлагают практически одинаковый уровень детализации, широкий динамический диапазон и яркие цвета. Ультраширокоугольные объективы также на одном уровне, и оба немного контрастнее. В темноте основная камера Galaxy A57 может обеспечить немного лучший динамический диапазон и более нейтральные цвета.

Выводы

В целом Galaxy A57 не слишком сильно отличается от Galaxy A56. Новый смартфон получил незначительные улучшения дизайна, производительности, автономности, динамиков и камер, однако его нельзя назвать однозначно лучшим выбором, ведь Galaxy A56 предлагает более привлекательную цену.

Цена Samsung Galaxy A57 в Украине — от 18 764 грн.

Цена Samsung Galaxy A57 в Украине — от 15 142 грн.

