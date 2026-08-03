Старий смартфон Samsung перевершив Galaxy Z Fold 8 Ultra: два аспекти, у яких він кращий (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила флагманський складаний смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra, проте позаторішній Galaxy Z Fold 6 все ще може бути кращим варіантом для деяких користувачів.

Samsung Galaxy Z Fold 6 має той самий квадратний внутрішній екран і можливості багатозадачності, що й Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ба більше, старий смартфон перевершує флагмана у двох важливих аспектах, зазначив експерт порталу ZDNET Адам Дуд.

Ціна

Galaxy Z Fold 6

Основною перевагою Galaxy Z Fold 6 порівняно з Galaxy Z Fold 8 Ultra, безумовно, є менша вартість. Оскільки Galaxy Z Fold вийшов ще у 2024 році, сьогодні його ціна набагато нижча за стартову. При цьому він досі пропонує низку преміальних функцій, включно з великим екраном та хорошою продуктивністю.

Ціна Samsung Galaxy Z Fold 6 — від 55 720 грн.

Ціна Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — від 90 999 грн.

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Підтримка S Pen

Galaxy Z Fold 6 з S Pen. Фото: tomsguide.com

Galaxy Z Fold 6 — це останній складаний телефон Samsung, який підтримує S Pen. Хоча новіші смартфони лінійки можуть працювати з пасивними стилусами, спеціалізовані функції S Pen від Samsung для них недоступні.

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Просторий складаний дисплей Galaxy Z Fold 6 чудово підходить для використання S Pen, зокрема для малювання. Окрім того, для Galaxy Z Fold 6 навіть є спеціальний чохол з отвором зберігання S Pen. Виступ на задній панелі чохла також вирівнює телефон, коли він лежить на столі.

Висновок

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Дуд наголосив, що Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — це потужніший смартфон майже у всіх можливих відношеннях. Водночас нижча ціна та підтримка S Pen роблять Galaxy Z Fold 6 кращим вибором для користувачів з обмеженим бюджетом, які шукають якісний складаний смартфон зі стилусом.

Нагадаємо, раніше експерт порівняв складані смартфони Samsung Galaxy Z Flip та Motorola Razr Ultra 2026.

Фокус також писав про ключові відмінності між смартфонами Samsung Galaxy Z Fold 8 проти Oppo Find N6.