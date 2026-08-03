Старый смартфон Samsung превзошел Galaxy Z Fold 8 Ultra: два аспекта, в которых он лучше (фото)

Компания Samsung недавно выпустила флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra, однако позапрошлогодний Galaxy Z Fold 6 все еще может быть лучшим вариантом для некоторых пользователей.

Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет тот же самый квадратный внутренний экран и возможности многозадачности, что и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Более того, старый смартфон превосходит флагмана в двух важных аспектах, отметил эксперт портала ZDNET Адам Дуд.

Цена

Galaxy Z Fold 6

Основным преимуществом Galaxy Z Fold 6 по сравнению с Galaxy Z Fold 8 Ultra, безусловно, является меньшая стоимость. Поскольку Galaxy Z Fold вышел еще в 2024 году, сегодня его цена намного ниже стартовой. При этом он до сих пор предлагает ряд премиальных функций, включая большой экран и хорошую производительность.

Цена Samsung Galaxy Z Fold 6 – от 55 720 грн.

Цена Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – от 90 999 грн.

Відео дня

Поддержка S Pen

Galaxy Z Fold 6 из S Pen. Фото: tomsguide.com

Galaxy Z Fold 6 — это последний складной телефон Samsung, поддерживающий S Pen. Хотя более новые смартфоны линейки могут работать с пассивными стилусами, специализированные функции S Pen от Samsung для них недоступны.

Важно

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Просторный складной дисплей Galaxy Z Fold 6 отлично подходит для использования S Pen, в частности для рисования. Кроме того, для Galaxy Z Fold 6 есть даже специальный чехол с отверстием хранения S Pen. Выступление на задней панели чехла также выравнивает телефон, когда он лежит на столе.

Вывод

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Дуд подчеркнул, что Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — это более мощный смартфон почти во всех возможных отношениях. В то же время более низкая цена и поддержка S Pen делают Galaxy Z Fold 6 лучшим выбором для пользователей с ограниченным бюджетом, которые ищут качественный складной смартфон со стилусом.

Напомним, ранее эксперт сравнил сложные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr Ultra 2026.

Фокус также писал о ключевых отличиях между смартфонами Samsung Galaxy Z Fold 8 против Oppo Find N6.