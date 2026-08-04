Який Android-смартфон середнього класу кращий: Oppo Reno 15A проти Vivo Y500 (фото)

Смартфони середнього класу Oppo Reno 15A та Vivo Y500 пропонують чудове співвідношення ціни та характеристик, проте мають дещо різні пріоритети.

Reno 15A зосереджений на продуктивності та можливостях камери, тоді як Vivo Y500 вирізняється тривалим часом автономної роботи та доступнішою ціною. Детальніше ці два пристрої порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Oppo Reno 15A Фото: Oppo

Обидва смартфони мають лаконічний дизайн, захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69, а також сучасні сканери відбитків пальців, вбудовані в дисплей. Візуально Reno 15A здається трохи преміальнішим завдяки міцнішому склу та оздобленню, натхненному флагманами.

Захист Corning Gorilla Glass надає дисплею Reno 15A додаткової стійкості до подряпин та випадкових падінь. Своєю чергою Vivo Y500 має сертифікацію MIL-STD-810H, що додає ще один рівень впевненості користувачам, для яких пріоритетом є довговічність.

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Дисплей

Oppo Reno 15A отримав ,6-дюймовий дисплей Full HD+ AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, 10-бітними кольорами, 100% колірною гамою DCI-P3 та піковою яскравістю 1400 ніт.

Vivo Y500 має більшу 6,83-дюймову AMOLED-панель з чіткішою роздільною здатністю 1260 × 2800, підтримкою HDR, частотою оновлення 120 Гц та вражаючою піковою яскравістю 5000 ніт.

Продуктивність

Vivo Y500s Фото: Vivo

Vivo Y500 використовує чипсет Unisoc T7300 з сховищем UFS 2.2. Цього достатньо для комфортної повсякденної роботи, але не для вимогливих ігор та програм.

Oppo Reno 15A оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR4X та швидшим сховищем UFS 3.1. Він забезпечує плавнішу багатозадачність, швидше завантаження програм та кращу довгострокову продуктивність.

Акумулятор

Vivo Y500 лідирує завдяки масивному кремнієво-вуглецевому акумулятору ємністю 8100 мАг. Він підтримує дротову зарядку поужністю 44 Вт, зворотну дротову зарядку та байпасну зарядку.

Oppo Reno 15A має акумулятор ємністю 7000 мАг, а також набагато швидшу дротову зарядку SUPERVOOC 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Камера

Oppo Reno 15A Фото: Скриншот

Oppo Reno 15A використовує 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельну надширококутну камеру, 2-мегапіксельний макрооб’єктив та 50-мегапіксельну фронтальну камеру. Reno 15A робить чіткіші зображення в умовах слабкого освітлення та пропонує більше можливостей для пейзажної та групової зйомки.

Важливо

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Vivo Y500 отримав простішу систему з двома камерами з 50-мегапіксельною основною камерою та допоміжним об'єктивом. Спереду є 32-мегапіксельна фронтальна камера. Vivo Y500 добре підходить для повсякденної фотографії, але йому бракує надширококутної камери та оптичної стабілізації.

Висновок

Oppo Reno 15A — це кращий смартфон загалом завдяки потужнішому процесору, швидшій пам'яті, чудовим камерам, швидшій зарядці, підтримці бездротової зарядки та більш преміальному набору функцій.

Vivo Y500 не може зрівнятися з Reno 15A за загальною збалансованістю та універсальністю, проте він пропонує більш привабливу ціну у поєднанні з винятковим часом автономної роботи та чудовим дисплеєм.

Ціна Oppo Reno 15A — близько 415 доларів (18 550 грн).

Ціна Vivo Y500 — близько 196 доларів (8 761 грн).

Нагадаємо, Samsung нещодавно випустила флагманський складаний смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra, проте позаторішній Galaxy Z Fold 6 все ще може бути кращим варіантом для деяких користувачів.

Фокус також повідомляв, що компанія iQOO готується представити бюджетний флагманський смартфон Neo 11S, орієнтований на продуктивність.