Какой Android-смартфон среднего класса лучше: Oppo Reno 15A против Vivo Y500 (фото)

Смартфоны среднего класса Oppo Reno 15A и Vivo Y500 отличаются отличным соотношением цены и характеристик, однако у них несколько разные приоритеты.

Reno 15A отличается высокой производительностью и возможностями камеры, тогда как Vivo Y500 выделяется длительным временем автономной работы и более доступной ценой. Более подробно эти два устройства сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Oppo Reno 15A Фото: Oppo

Оба смартфона отличаются лаконичным дизайном, защитой от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, а также современными сканерами отпечатков пальцев, встроенными в дисплей. Визуально Reno 15A выглядит немного более премиально благодаря более прочному стеклу и отделке, вдохновленной флагманскими моделями.

Защита Corning Gorilla Glass обеспечивает дисплею Reno 15A дополнительную устойчивость к царапинам и случайным падениям. В свою очередь, Vivo Y500 имеет сертификацию MIL-STD-810H, что добавляет еще один уровень уверенности пользователям, для которых приоритетом является долговечность.

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Дисплей

Oppo Reno 15A оснащен 6-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, 10-битную цветопередачу, 100% цветовую гамму DCI-P3 и пиковую яркость 1400 нит.

Vivo Y500 оснащен более крупной 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с более высоким разрешением 1260 × 2800, поддержкой HDR, частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 5000 нит.

Производительность

Vivo Y500s Фото: Vivo

Vivo Y500 оснащен чипсетом Unisoc T7300 с хранилищем UFS 2.2. Этого достаточно для комфортной повседневной работы, но не для ресурсоемких игр и приложений.

Oppo Reno 15A оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и более быстрым хранилищем UFS 3.1. Он обеспечивает более плавную многозадачность, более быструю загрузку приложений и лучшую долгосрочную производительность.

Аккумулятор

Vivo Y500 лидирует благодаря мощному кремниево-углеродному аккумулятору емкостью 8100 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт, обратную проводную зарядку и байпасную зарядку.

Oppo Reno 15A оснащён аккумулятором емкостью 7000 мАч, а также поддерживает гораздо более быструю проводную зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Камера

Oppo Reno 15A Фото: Скриншот

Oppo Reno 15A оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 2-мегапиксельный макрообъектив и 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Reno 15A делет более четкие снимки в условиях слабого освещения и предлагает больше возможностей для пейзажной и групповой съемки.

Важно

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Vivo Y500 оснащен более простой системой из двух камер: основной на 50 мегапикселей и дополнительного объектива. Спереди расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Vivo Y500 хорошо подходит для повседневной фотографии, но ему не хватает сверхширокоугольной камеры и оптической стабилизации.

Заключение

Oppo Reno 15A — это лучший смартфон в целом благодаря более мощному процессору, более быстрой памяти, отличным камерам, быстрой зарядке, поддержке беспроводной зарядки и более премиальному набору функций.

Vivo Y500 не может сравниться с Reno 15A по общей сбалансированности и универсальности, однако он предлагает более привлекательную цену в сочетании с исключительным временем автономной работы и великолепным дисплеем.

Цена Oppo Reno 15A — около 415 долларов (18 550 грн).

Цена Vivo Y500 — около 196 долларов (8 761 грн).

Напомним, что компания Samsung недавно выпустила флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra, однако модель Galaxy Z Fold 6, выпущенная два года назад, по-прежнему может быть лучшим выбором для некоторых пользователей.

Фокус также сообщал, что компания iQOO готовится представить бюджетный флагманский смартфон Neo 11S, ориентированный на производительность.