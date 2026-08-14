Цей смартфон можна викинути: колишній флагман офіційно став застарілим (фото)

Компанія Apple додала до списку застарілих продуктів iPhone X, який дебютував майже дев'ять років тому.

Ювілейний iPhone X більше не підлягає обслуговуванню обладнання, а ремонтні центри більше не зможуть отримувати запасні частини. Про це повідомляє 9to5Mac.

Окрім iPhone X, компанія змінила статус 15-дюймового MacBook Pro 2018 року. Обидва пристрої були перенесені зі списку "ретро-моделей" до списку "застарілих моделей".

iPhone X Фото: gsmarena.com

Раніше Apple припинила підтримку iPhone X у рамках основних версій ОС, починаючи з iOS 17, тож iOS 16 стала останньою основною версією для цього смартфона. Наразі найновіша версія ОС для iPhone X — iOS 16.7.16.

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Як зазначають у виданні, продукти Apple можуть стати застарілими більш ніж через сім років після того, як їх перестають розповсюджувати для продажу, хоча фактичний термін класифікації зрештою залежить від рішення компанії.

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Своєю чергою список вінтажних пристроїв Apple містить гаджети, які компанія обслуговуватиме лише доки будуть доступні запчастини. Продукт вважається вінтажним, якщо Apple припинила його розповсюдження для продажу більше п'яти, але менше семи років тому.

Нагадаємо, раніше Apple додала до свого списку вінтажних моделей iPhone 11 Pro.

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