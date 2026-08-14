Этот смартфон можно выбросить: бывший флагман официально признан устаревшим (фото)

Компания Apple включила в список устаревших продуктов iPhone X, который дебютировал почти девять лет назад.

Юбилейный iPhone X больше не подлежит техническому обслуживанию, а ремонтные центры больше не смогут получать запасные части. Об этом сообщает 9to5Mac.

Помимо iPhone X, компания изменила статус 15-дюймового MacBook Pro 2018 года. Оба устройства были перенесены из списка "ретро-моделей" в список "устаревших моделей".

iPhone X Фото: gsmarena.com

Ранее Apple прекратила поддержку iPhone X в рамках основных версий ОС, начиная с iOS 17, поэтому iOS 16 стала последней основной версией для этого смартфона. На данный момент самая новая версия ОС для iPhone X — iOS 16.7.16.

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Как отмечается в издании, продукты Apple могут быть признаны устаревшими более чем через семь лет после того, как их перестают поставлять в продажу, хотя фактический срок классификации в конечном итоге зависит от решения компании.

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В свою очередь, список винтажных устройств Apple включает гаджеты, которые компания будет обслуживать только до тех пор, пока будут доступны запчасти. Продукт считается винтажным, если Apple прекратила его распространение для продажи более пяти, но менее семи лет назад.

Напомним, ранее Apple добавила iPhone 11 Pro в свой список винтажных моделей.

Фокус также сообщал, что Samsung больше не будет выпускать обновления для Galaxy S21.