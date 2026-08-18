Недорогий смартфон з хорошими параметрами: Vivo V80 Lite "засвітився" до виходу (фото)

Майбутній смартфон середнього класу Vivo V80 Lite, схоже, стане міжнародною версією Vivo S2, випущеного спеціально для ринку Індії.

Нові зображення Vivo V80 Lite підтверджують, що Vivo S2 може продаватися на міжнародному ринку під іншою назвою. Відповідні фото оприлюднив портал PassionateGeekz.

Vivo S2 має тонкий корпус, вигнуті краї та горизонтальний острів камери з двома великими круглими камерами та характерним круглим спалахом. Таке ж розташування камери та загальний дизайн можна побачити на рекламних зображеннях Vivo V80 Lite 5G.

Vivo V80 Lite

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Синє покриття, розташування камери та вигнутий дизайн дисплея виглядають надзвичайно схожими. Це свідчить про те, що Vivo може використовувати S2 як апаратну основу для V80 Lite 5G на світових ринках.

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Варто зазначити, що перейменування смартфона для різних регіонів не є чимось новим для Vivo. Раніше компанія вже робила це з іншими моделями, тож повторна поява S2 на глобальному ринку в рамках V-серії була цілком очікуваною.

Тизер Vivo V80 Lite

Що відомо про Vivo V80 Lite

Якщо Vivo V80 Lite справді виявиться ребрендинговою версією Vivo S2, ключові параметри смартфонів також співпадатимуть. Проте варто враховувати, що Vivo наразі офіційно не підтвердила ці чутки.

Характеристики Vivo S2:

дисплей — 6,83-дюймовий 3D-вигнутий AMOLED;

роздільна здатність — 1,5K;

частота оновлення — 120 Гц;

процесор — MediaTek Dimensity 7360-Turbo;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ або 256 ГБ;

камери – 50 МП основна, 2 МП додаткова, 32 МП фронтальна.

акумулятор — 7050 мАг;

швидка зарядка — 44 Вт;

захист від пилу та води — IP68 та IP69.

Нагадаємо, OnePlus готується представити флагманський смартфон OnePlus 16 з високоякісним дисплеєм.

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