Недорогой смартфон с хорошими параметрами: Vivo V80 Lite "засветился" до выхода (фото)

Будущий смартфон среднего класса Vivo V80 Lite, по всей видимости, станет международной версией Vivo S2, выпущенного специально для рынка Индии.

Новые изображения Vivo V80 Lite подтверждают, что Vivo S2 может продаваться на международном рынке под другим названием. Соответствующие фото опубликовал портал PassionateGeekz.

Vivo S2 отличается тонким корпусом, закругленными краями и горизонтальным модулем камеры с двумя большими круглыми объективами и характерной круглой вспышкой. Такое же расположение камеры и общий дизайн можно увидеть на рекламных изображениях Vivo V80 Lite 5G.

Vivo V80 Lite

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Синее покрытие, расположение камеры и изогнутый дизайн дисплея выглядят чрезвычайно похожими. Это свидетельствует о том, что Vivo может использовать S2 в качестве аппаратной основы для V80 Lite 5G на мировых рынках.

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Стоит отметить, что переименование смартфона для разных регионов не является чем-то новым для Vivo. Ранее компания уже делала это с другими моделями, поэтому повторное появление S2 на глобальном рынке в рамках серии V было вполне ожидаемым.

Тизер Vivo V80 Lite

Что известно о Vivo V80 Lite

Если Vivo V80 Lite действительно окажется ребрендинговой версией Vivo S2, то ключевые характеристики смартфонов также будут совпадать. Однако следует учитывать, что компания Vivo пока официально не подтвердила эти слухи.

Характеристики Vivo S2:

дисплей — 6,83-дюймовый 3D-изогнутый AMOLED;

разрешение — 1,5K;

частота обновления — 120 Гц;

процессор — MediaTek Dimensity 7360-Turbo;

оперативная память — 8 ГБ;

внутренняя память — 128 ГБ или 256 ГБ;

камеры — 50 МП основная, 2 МП дополнительная, 32 МП фронтальная.

аккумулятор — 7050 мАч;

быстрая зарядка — 44 Вт;

защита от пыли и воды — IP68 и IP69.

Напомним, что OnePlus готовится представить флагманский смартфон OnePlus 16 с высококачественным дисплеем.

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