Широкий екран та батарея на 7000 мАг: вийшов смартфон Huawei Pura X View (фото)

Компанія Huawei офіційно представила смартфон Pura X View, який вирізняється незвичним форм-фактором з широким дисплеєм.

Huawei Pura X View позиціонується як смартфон для перегляду контенту, здатний забезпечити напрочуд широкий горизонтальний огляд на дисплеї, що не є складаним. Перші деталі про новинку розкриті на офіційній сторінці Huawei.

OLED-екран Huawei Pura X View має діагональ 6,39 дюйма, співвідношення сторін 16:9,5, роздільну здатність 2232 × 1320, пікову яскравість 6500 ніт та підтримує високочастотне ШІМ-діммування. Телефон пропонує вражаюче співвідношення екрана до корпусу 96,1% завдяки надзвичайно тонким рамкам товщиною 1,05 мм з усіх чотирьох боків.

Huawei Pura X View Фото: Huawei

Попри місткий акумулятор на 7000 мАг, корпус нового смартфона залишається досить тонким. Товщина Huawei Pura X View становить лише 6,68 мм, а вага — 201 г. Пристрій пропонується у кольорах Leap Shadow Red, Linen Gray, Zero Degree White та Phantom Night Black.

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Huawei Pura X View працює на базі нової операційної системи HarmonyOS 7. Точна модель процесора, камери та інші характеристики наразі тримаються в секреті.

Повноцінний старт продажів Huawei Pura X View та появу пристрою в магазинах заплановано на 28 серпня 2026 року.

Huawei Pura X View Фото: Huawei

Нагадаємо, Oppo, схоже, працює над своїм першим широкоекранним смартфоном під назвою Reno X.

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