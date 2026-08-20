Широкий экран и батарея на 7000 мАч: вышел смартфон Huawei Pura X View (фото)

Компания Huawei официально представила смартфон Pura X View, который отличается необычным форм-фактором с широким дисплеем.

Huawei Pura X View позиционируется как смартфон для просмотра контента, способный обеспечить удивительно широкий горизонтальный обзор на дисплее, который не является складным. Первые подробности о новинке раскрыты на официальной странице Huawei.

OLED-экран Huawei Pura X View имеет диагональ 6,39 дюйма, соотношение сторон 16:9,5, разрешение 2232 × 1320, пиковую яркость 6500 нит и поддерживает высокочастотное ШИМ-регулирование яркости. Телефон отличается впечатляющим соотношением экрана к корпусу 96,1% благодаря чрезвычайно тонким рамкам толщиной 1,05 мм со всех четырех сторон.

Huawei Pura X View Фото: Huawei

Несмотря на емкий аккумулятор на 7000 мАч, корпус нового смартфона остается достаточно тонким. Толщина Huawei Pura X View составляет всего 6,68 мм, а вес — 201 г. Устройство предлагается в цветах Leap Shadow Red, Linen Gray, Zero Degree White и Phantom Night Black.

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Huawei Pura X View работает на базе новой операционной системы HarmonyOS 7. Точная модель процессора, камеры и другие характеристики пока держатся в секрете.

Полноценный старт продаж Huawei Pura X View и появление устройства в магазинах запланированы на 28 августа 2026 года.

Huawei Pura X View Фото: Huawei

Напомним, что Oppo, судя по всему, работает над своим первым широкоформатным смартфоном под названием Reno X.

Фокус также сообщал, что Samsung в скором времени выпустит более доступный флагманский смартфон Galaxy S26 FE.