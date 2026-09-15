Новий бюджетний смартфон Samsung: модель Galaxy A18 розкрита до офіційного анонсу (фото)

Компанія Samsung незабаром представить доступний смартфон Galaxy A18 4G. Пристрій вже з'явився у деяких роздрібних магазинах з загадковим процесором Exynos.

Новий витік розкриває майже повний перелік характеристик неанонсованого Samsung Galaxy A18 4G пристрою перед його офіційною презентацією. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

Повідомляється, що Samsung Galaxy A18 4G працює на процесорі Exynos 1610. Цей чипсет раніше не з'являвся на жодній офіційній сторінці Samsung або в жодних маркетингових матеріалах.

Samsung Galaxy A18 4G

Як зазначають у виданні, Samsung оновила ISP-чип, який тепер підтримує запис 4K60, а також відеокодер і декодер, які підтримують HEVC, H.264, VP9 та VP8. Процесор, схоже, працює лише з 4G, враховуючи його появу в моделі A18 4G.

Samsung Galaxy A18 4G отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 90 Гц. Збоку вбудований сканер відбитків пальців. Смартфон постачається з Android 17, має Wi-Fi 6 (802.11ax) та Bluetooth 5.3.

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Серед інших характеристик Samsung Galaxy A18 4G варто відзначити акумулятор ємністю 5000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 25 Вт, потрійну задню камеру з основним сенсором на 50 МП, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті, яку можна розширити за допомогою гібридного слота microSD,

Ціна Samsung Galaxy A18 4G поки офіційно не розголошується. Витоки свідчать, що телефон може коштувати у Європі близько 299 євро (приблизно 15 400 грн), перевищивши вартість попередніх моделей цього рівня.

Нагадаємо, Samsung Galaxy A18 вже з’явився на бенчмарку Geekbench, що дає уявлення про його продуктивність.

Фокус також повідомляв, що Samsung непомітно розмістила на сайтах роздрібних свій бюджетний смартфон Galaxy A08.