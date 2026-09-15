Новый бюджетный смартфон Samsung: модель Galaxy A18 раскрыта до официального анонса (фото)

Компания Samsung вскоре представит бюджетный смартфон Galaxy A18 4G. Устройство уже появилось в некоторых розничных магазинах с загадочным процессором Exynos.

Новая утечка раскрывает почти полный перечень характеристик еще не анонсированного устройства Samsung Galaxy A18 4G перед его официальной презентацией. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

Сообщается, что Samsung Galaxy A18 4G работает на процессоре Exynos 1610. Этот чипсет ранее не упоминался ни на одной официальной странице Samsung, ни в каких-либо маркетинговых материалах.

Samsung Galaxy A18 4G

Как отмечается в издании, Samsung обновила чип ISP, который теперь поддерживает запись в формате 4K60, а также видеокодер и декодер, поддерживающие HEVC, H.264, VP9 и VP8. Процессор, по всей видимости, работает только с 4G, учитывая его появление в модели A18 4G.

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Samsung Galaxy A18 4G оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Сбоку встроен сканер отпечатков пальцев. Смартфон поставляется с Android 17, поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.3.

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Среди прочих характеристик Samsung Galaxy A18 4G стоит отметить аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 25 Вт, тройную заднюю камеру с основным сенсором на 50 МП, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью гибридного слота microSD,

Цена Samsung Galaxy A18 4G пока официально не разглашается. Согласно утечкам, телефон может стоить в Европе около 299 евро (примерно 15 400 грн), что превышает стоимость предыдущих моделей этого уровня.

Напомним, что Samsung Galaxy A18 уже появился в бенчмарке Geekbench, что позволяет составить представление о его производительности.

Фокус также сообщал, что Samsung незаметно разместила на сайтах розничных сетей свой бюджетный смартфон Galaxy A08.