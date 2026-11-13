Коли з'явиться смартфон з батареєю на 14 000 мА·год: відомий бренд оприлюднив подробиці (фото)

Компанія Redmi вже працює над акумулятором, ємність якого перевищує 10 000 мА·год.

Згідно з новою інформацією, що просочилася, завершено планування серійного виробництва акумулятора ємністю 12 000 мА·год. У повідомленні також зазначається, що цей акумулятор призначений для смартфона середнього або високого цінового сегмента, проте конкретна модель не називається, пише gizmochina.com.

Крім того, стало відомо, що компанія працює над ще більш ємним елементом живлення: наразі активно розглядається можливість створення батареї ємністю 13 000–14 000 мА·год. Її запуск у серійне виробництво можливий наступного року, хоча ці плани поки що мають попередній характер.

Смартфон Redmi K100 Фото: Скриншот

Хронологія розвитку акумуляторів Redmi

Redmi стрімко збільшує ємність акумуляторів у своїх пристроях. У січні було представлено Redmi Turbo 5 Max з акумулятором на 9 000 мА·год — на той момент це був рекордний показник для смартфонів цього бренду. У жовтні вийшов Redmi K100 з акумулятором на 10 000 мА·год і підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт. Таким чином, менш ніж за рік ємність акумуляторів у лінійці Redmi може зрости на 3 000 мА·год порівняно з Redmi Turbo 5 Max.

Видео дня

На черзі й інші моделі. Раніше з’явилися витоки інформації, які вказували на те, що Redmi Turbo 6 Max отримає акумулятор ємністю понад 10 000 мА·год, а в квітні з'явилася інформація, що Redmi Note 17 Pro Max також може бути оснащений акумулятором приблизно на 10 000 мА·год. У новому витоку не уточнюється, чи призначений акумулятор на 12 000 мА·год для якоїсь із цих моделей.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

Поки що подробиць небагато: у витоку немає даних про швидкість заряджання, товщину, вагу чи вартість пристрою. Для порівняння: ціна на Redmi K100 починається приблизно від 525 доларів. Планування серійного виробництва також передує запуску, проте конкретна дата при цьому не визначається.

Питання щодо доступності пристрою залишається відкритим. Смартфон Redmi K100, як і раніше, продається лише в Китаї, і компанія поки що не дає жодних натяків на його глобальний випуск. Не виключено, що така сама доля спіткає й згадану модель Redmi з акумулятором ємністю 12 000 мА·год.

Раніше ми вже писали про те, що новий смартфон отримає потужний акумулятор на 12 000 мА·год. За інформацією інсайдера Digital Chat Station, компанія Oppo готує до випуску смартфон під назвою Oppo A7 Ultra.