Газпром забронював такі ж додаткові транзитні потужності України, що і в лютому

Через холодну погоду запаси газу в Європі швидко скорочуються. Україна отримує можливість додатково заробити.

Згідно з чинним до кінця 2024 року транзитним контрактом, "Газпром" оплачує "Нафтогазу України" за фіксованим тарифом прокачування на рік 40 млрд куб. м газу або 110 млн куб. м на добу. Якщо йому потрібно прокачати більше, то бронюється додаткова потужність, а тариф зростає. При бронюванні додаткових потужностей на квартал він вище в 1,1 рази, на місяць — в 1,2 рази, на добу — в 1,45 рази.

На березень "Газпром" забронював додаткові 14,2 млн куб. м на добу. Такий самий обсяг заброньовано у поточному місяці.

У лютому (з 1 по 13 число) "Газпром" прокачував через Україну в середньому по 119,1 млн куб. м на добу (мінімум 115,4 млн куб. м, максимум 121 млн куб. м). У січні він прокачував у середньому по 124,5 млн куб. м на добу, в грудні — по 182,6 млн кубометрів

"Газпрому" додаткові потужності можуть знадобитися для задоволення можливого високого попиту на газ в Європі у перший весняний місяць.

Холодний фронт, який отримав назву "Звір зі Сходу 2", зараз продовжує спустошувати підземні сховища газу в Європі. На ранок 14 лютого вони були заповнені тільки на 42,65%. Це на 4,86 відсоткового пункту нижче середнього показника за останні п'ять років.

На головному газовому ринку Європи — в Німеччині — запаси скоротилися взагалі до 34%, у Франції — до 30%.

У "Газпромі" приготувалися до ціни газу 200 доларів за тисячу кубометрів, хоча в його бюджеті закладена ціна 170 доларів. У січні компанія поставила споживачам газу на 45% більше рівня минулого року і на 18% більше, ніж у середньому за останні п'ять років.

Нагадаємо, транзит російського газу через Україну впав з близько 180 млн кубометрів газу на добу в кінці грудня до 130 млн кубів на початку січня.