Білорусь розв'язала "торгову війну" з Україною, але постраждає білоруський МАЗ, — експерти

У білоруському МЗС стверджують, що ліцензування окремих груп українського експорту не має відношення до політики, але українські експерти мають іншу думку. Чи буде загострення торгового конфлікту між країнами?

"Мова йде про витіснення українського виробника з білоруського ринку. Поки ключових товарних груп обмеження не стосуються, але небезпека, що Білорусь переведе все у формат торгової війни, є", — повідомив експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, коментуючи питання введення індивідуальних ліцензій для українських експортерів.

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У МЗС Білорусі повідомили, що до політики рішення про ліцензії відношення не має, а має інші цілі — зокрема, мова про зміну Україною умов для ввезення білоруських вантажівок і автобусів. Нагадаємо, що у квітні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) України встановила факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування і ввела спеціальне мито на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі в розмірі 35% від митної вартості. Це рішення зачепило, в першу чергу, білоруський МАЗ.

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Без бензину і бітуму. Чим загрожує Україні припинення постачань з Білорусі

"До продукції Мінського автомобільного заводу (МАЗ), який належить державі, давно були питання з точки зору ринкового ціноутворення", — зазначив старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов.

Повний аналіз ситуації з кризою в торгових відносинах України і Білорусі — у статті Фокуса "Без бензину і бітуму. Чим загрожує Україні припинення постачань з Білорусі".

Нагадаємо, Білорусь готова знову залучити режим вільної торгівлі з Україною, якщо Україна перегляне заходи, вжиті стосовно білоруських товарів.

Раніше повідомлялося, що Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування на імпорт цілої низки товарів українського виробництва. Рішення було прийнято в Мінську 26 травня, а вступить у силу воно через десять днів після публікації. Обмеження вводяться терміном на 6 місяців.

26 травня НКРЕКУ заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до жовтня 2021 року. А білоруським літакам заборонили входити в повітряний простір України. Під забороною як транзитні польоти, так і посадки в українських аеропортах.