Польща готова організувати прискорені торгові маршрути для України
Відкриття "зелених коридорів" із ЄС зможе запобігти глобальній продовольчій кризі, що насувається, в Україні.
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Європейська комісія готова створити спеціальні торгові маршрути між Польщею та Україною, щоб забезпечити максимально просте переміщення продовольства і живих тварин в обох напрямках. Про це повідомляє американське видання Politico.
Після того, як Київ попросив Брюссель забезпечити безпеку торгових потоків агропродовольчих товарів, ЄС має намір організувати створення так званих "зелених коридорів", оскільки доставку продовольства з портів Чорного моря було припинено через бойові дії в південних регіонах України.
Комісар зі сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що Єврокомісія готова створити такі коридори, що дозволить Україні експортувати продовольство через Балтійське море. Відновлення українського експорту також могло б розвіяти побоювання з приводу глобальної кризи продовольчої безпеки, що насувається, зазначив він.
Досвід створення подібних коридорів уже мав місце в момент, коли в Європі вибухнула пандемія коронавірусу — тоді ЄС відмовився від деяких перевірок товарів, оскільки логістичні проблеми спричинили тимчасовий дефіцит продовольства.
"Я обговорював це з прем'єр-міністром Польщі, і все буде зроблено для підтримки України", — зазначив Войцеховський.
Незважаючи на перспективність такого проєкту, все ж таки існує певна небезпека через нещодавні ракетно-бомбові удари, які завдали російські війська неподалік польсько-українського кордону. За словами Войцеховського, тому вся торгівля України з країнами ЄС буде "пов'язана з високим ризиком".
Раніше повідомлялося, що в Україні для евакуації цивільних осіб відкриваються три гуманітарні коридори. За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, коридори створені з Маріуполя, Мелітополя й Енергодара в Запоріжжі.
23 березня директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут опублікував у Facebook пост, у якому звинуватив представників Дніпровської та Вінницької ОВА в тому, що вони вимагають від волонтерів "відкат" за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України. У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов закликав Чмута не скаржитися, а йти з доказами в поліцію.