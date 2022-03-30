Польща готова організувати прискорені торгові маршрути для України

Відкриття "зелених коридорів" із ЄС зможе запобігти глобальній продовольчій кризі, що насувається, в Україні.

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Європейська комісія готова створити спеціальні торгові маршрути між Польщею та Україною, щоб забезпечити максимально просте переміщення продовольства і живих тварин в обох напрямках. Про це повідомляє американське видання Politico.

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Після того, як Київ попросив Брюссель забезпечити безпеку торгових потоків агропродовольчих товарів, ЄС має намір організувати створення так званих "зелених коридорів", оскільки доставку продовольства з портів Чорного моря було припинено через бойові дії в південних регіонах України.

Комісар зі сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що Єврокомісія готова створити такі коридори, що дозволить Україні експортувати продовольство через Балтійське море. Відновлення українського експорту також могло б розвіяти побоювання з приводу глобальної кризи продовольчої безпеки, що насувається, зазначив він.

Досвід створення подібних коридорів уже мав місце в момент, коли в Європі вибухнула пандемія коронавірусу — тоді ЄС відмовився від деяких перевірок товарів, оскільки логістичні проблеми спричинили тимчасовий дефіцит продовольства.

"Я обговорював це з прем'єр-міністром Польщі, і все буде зроблено для підтримки України", — зазначив Войцеховський.

Незважаючи на перспективність такого проєкту, все ж таки існує певна небезпека через нещодавні ракетно-бомбові удари, які завдали російські війська неподалік польсько-українського кордону. За словами Войцеховського, тому вся торгівля України з країнами ЄС буде "пов'язана з високим ризиком".

Раніше повідомлялося, що в Україні для евакуації цивільних осіб відкриваються три гуманітарні коридори. За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, коридори створені з Маріуполя, Мелітополя й Енергодара в Запоріжжі.

23 березня директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут опублікував у Facebook пост, у якому звинуватив представників Дніпровської та Вінницької ОВА в тому, що вони вимагають від волонтерів "відкат" за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України. У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов закликав Чмута не скаржитися, а йти з доказами в поліцію.