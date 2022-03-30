Польша готова организовать ускоренные торговые маршруты для Украины

Открытие "зеленых коридоров" из ЕС сможет предотвратить надвигающийся глобальный продовольственный кризис в Украине.

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Европейская комиссия готова создать специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной, чтобы обеспечить максимально простое перемещение продовольствия и живых животных в обоих направлениях. Об этом сообщает американское издание Politico.

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После того как Киев попросил Брюссель обеспечить безопасность торговых потоков агропродовольственных товаров, ЕС намерен организовать создание так называемых "зеленых коридоров", поскольку доставка продовольствия из портов Черного моря была прекращена из-за боевых действий в южных регионах Украины.

Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Еврокомиссия готова создать такие коридоры, что позволит Украине экспортировать продовольствие через Балтийское море. Возобновление украинского экспорта также могло бы развеять опасения по поводу надвигающегося глобального кризиса продовольственной безопасности, отметил он.

Опыт создания подобных коридоров уже имел место в момент, когда в Европе разразилась пандемия коронавируса — тогда ЕС отказался от некоторых проверок товаров, поскольку логистические проблемы вызвали временный дефицит продовольствия.

"Я обсуждал это с премьер-министром Польши, и все будет сделано для поддержки Украины", — отметил Войцеховский.

Несмотря на перспективность такого проекта все же существует определенная опасность из-за недавних ракетно-бомбовых ударов, которые нанесли российские войска недалеко от польско-украинской границы. По словам Войцеховского, в силу этого вся торговля Украины со странами ЕС будет "связана с высоким риском".

Ранее сообщалось, что в Украине для эвакуации гражданских лиц открываются три гуманитарных коридора. По словам вице-премьера Ирины Верещук, коридоры созданы из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара в Запорожье.

23 марта директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут опубликовал в Facebook пост, в котором обвинил представителей Днепровской и Винницкой ОВА в том, что они требуют от волонтеров "откат" за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины. В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов призвал Чмута не жаловаться, а идти с доказательствами в полицию.