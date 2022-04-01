YouControl запустив сервіс для перевірки зв'язків із активами агресора

Творці інструменту впевнені: швидкий розрив співпраці пришвидшить крах компаній, які фінансують війну проти України.

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Українська ІТ-компанія YouControl, яка створює сервіси на основі відкритих даних, запустила інструмент для перевірки зв'язків фізичних та юридичних осіб з російськими та білоруськими активами – платформу RuAssets. Про це повідомляє сама компанія.

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"Платформа RuAssets виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна. Також сигналізує про зв'язок із підсанкціонованими особами, військовими терористами та пропагандистами", — зазначають творці інструменту.

RuAssets дозволяє виявляти навіть найприхованіші зв'язки бізнесів та осіб з країнами-агресорами через ланцюги посередників. Тобто якщо людина має навіть непрямий контакт через родичів, роботу, посадові повноваження — інструмент покаже зв'язок як можливий фактор ризику.

[ + – ] YouControl створила сервіс RuAssets для перевірки зв'язків з активами РФ та Білорусі [ + – ] YouControl створила сервіс RuAssets для перевірки зв'язків з активами РФ та Білорусі [ + – ] YouControl створила сервіс RuAssets для перевірки зв'язків з активами РФ та Білорусі

Творці платформи кажуть, що вона містить найповніший список російських та білоруських національних громадських діячів із понад 100 джерел; аналізує дані з офіційних реєстрів власників та бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи; перевіряє фізичних та юридичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках; дає знати про зв'язки з військовими терористами чи пропагандистами.

Платформу обіцяють оновлювати та вдосконалити.

У YouControl наголошують, що журналісти, представники держвлади та правоохоронних органів зможуть користуватися платформою RuAssets безкоштовно.

[ + – ] YouControl створила сервіс RuAssets для перевірки зв'язків з активами РФ та Білорусі

Нагадаємо, станом на 24 лютого 2022 року за даними Опендатабот 16 896 компаній, зареєстрованих в Україні, належали росіянам та білорусам. Дані з Єдиного держреєстру показали кількість юридичних осіб, серед засновників яких є хоча б один громадянин чи Білорусії.

Верховна Рада 3 березня ухвалила закон №2116-IX про принципи примусового вилучення російської власності. Документ набув чинності 7 березня. Фокус розповідав, які саме із пов'язаних із РФ бізнесів та компаній Україна може отримати і коли почнеться велика націоналізація російського бізнесу.

Раніше Фокус писав, що Україна може націоналізувати низку активів країни-агресора.