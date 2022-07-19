Позбутися помилкового боргу: як врегулювати проблеми з постачальником газу

З травня клієнтів багатьох українських "газзбутів" обслуговує постачальник останньої надії ГК "Нафтогаз". Фокус дізнався, що це означає і як повернути помилково сплачений платіж за газ.

ПОН ("постачальник останньої надії") в особі ГК "Нафтогаз" отримав на обслуговування мільйони клієнтів — приватних домогосподарств. Зокрема йдеться про клієнтів таких компаній як "Лубнигаз-Трейдинг", "Газ Ресурс Компані", "Уманьгаз Збут", "Твій Газзбут", "Одесагаз-Постачання", а також київської компанії "КиївГазЕнерджі". Про це йдеться у новій статті Фокусу "Заплатимо двічі. Як і чому українці примусово отримують нового постачальника газу".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Однак багато клієнтів не були проінформовані про зміну постачальника газу, і платежі за травень надіслали своєму постачальнику, а не ГК "Нафтогаз". Як наслідок у липні "Нафтогаз" розіслав платіжки із зазначенням травневого боргу.

"Рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути сплачені на рахунки ГК "Нафтогаз України". Усі рахунки за спожитий газ у травні будуть доступні після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua та в чатботах GASUA. Друковані рахунки доставить "Укрпошта "після 25 червня у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії", — повідомили у "Нафтогазі". Раніше про ситуацію з хибним боргом Фокусу розповіла в своїй авторській колонці Вікторія Світлова.

Юристи, опитані Фокусом, кажуть, що теоретично постачальник повинен письмово повідомити споживача про розірвання договору за 30 днів до дати розірвання. Тобто вина за цей борг лежить на старому постачальнику, що не повідомив клієнтів про перехід їх на обслуговування до "Нафтогазу".

"Повернути гроші можливо шляхом надсилання відповідної заяви, що має довільну форму (бо не існує затвердженої форми). Головним у процесі звернення до попереднього постачальника із заявою про повернення коштів є вказати основні дані споживача з додаванням відповідних документів, які підтверджують здійснення оплати та які ідентифікують особистість споживача і його рахунки", — пояснила Марина Семенова, адвокатка Адвокатського Бюро "ЮФ "Семенова та Партнери".

Адвокат ЮК "Касьяненко та партнери" Дмитро Касьяненко впевнений, що необхідно повідомити колишнього постачальника про помилковий платіж і запросити повернення сплачених коштів.

"Якщо кошти були сплачені на рахунок постачальника помилково, споживач може звернутися до свого попереднього постачальника з письмовою заявою на повернення помилково сплачених коштів. Заяву можна написати у довільній формі, але в ній обов'язково повинні бути зазначені ПІБ, місце проживання громадянина, суть заяви, дата та підпис. До заяви також необхідно додати копію паспорта, ідентифікаційного коду, квитанції про помилкову оплату, а також банківську довідку з реквізитами карткового рахунку, на який необхідно здійснити повернення помилкового платежу", — зазначив Дмитро Касьяненко.

Докладно про те, чому споживачі газу переходять на обслуговування до "постачальника останньої надії" — у новій статті Фокусу.

Як повідомлялося, 10 мільйонів побутових споживачів газу заднім числом зробили клієнтами "Нафтогазу України".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення заморозити будь-які підвищення тарифів на комунальні послуги, які перебувають у сфері відповідальності уряду.