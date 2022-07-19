Избавиться от ложного долга: как урегулировать проблемы с поставщиком газа

С мая клиентов многих украинских "газсбытов" обслуживает поставщик последней надежды ГК "Нафтогаз". Фокус узнал, что это значит и как вернуть ошибочно уплаченный платеж за газ.

ПОН ("поставщик последней надежды") в лице ГК "Нафтогаз" получил на обслуживание миллионы клиентов – частных домохозяйств. В частности, речь идет о клиентах таких компаний как "Лубнигаз-Трейдинг", "Газ Ресурс Компани", "Уманьгаз Збут", "Твій Газзбут", "Одесагаз-Постачання", а также киевской компании "КиївГазЕнерджі". Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Платим дважды. Как и почему украинцы принудительно получают нового поставщика газа".

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Однако многие клиенты не были проинформированы о смене поставщика газа, и платежи за май отправили своему поставщику, а не на счет ГК "Нафтогаз". В результате в июле "Нафтогаз" разослал платежки с указанием майского долга.

"Счета за потребленный газ в предыдущем периоде должны быть оплачены на счета ГК "Нафтогаз Украины". Все счета за потребленный газ в мае будут доступны после 20 июня, в личном кабинете my.gas.ua и в чатботах GASUA. Печатные счета доставит "Укрпошта" после 25 июня тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия", — сообщили в "Нафтогазе". Ранее о ситуации с ложным долгом Фокусу рассказала в своей авторской колонке Виктория Светлова.

Юристы, опрошенные Фокусом, говорят, что теоретически поставщик должен письменно уведомить потребителя о расторжении договора за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. То есть, вина за этот долг лежит на старом поставщике, что не сообщил клиентам о переходе их на обслуживание к "Нафтогазу".

"Вернуть деньги возможно путем направления соответствующего заявления, имеющего произвольную форму (потому что не существует утвержденной формы). Главным при обращении к предыдущему поставщику с заявлением о возврате средств является указание основных данных потребителя с добавлением соответствующих документов, подтверждающих осуществление оплаты и идентифицирующих личность потребителя и его счета", — объяснила Марина Семенова, адвокат Адвокатского Бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры".

Адвокат ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко уверен, что необходимо сообщить прежнему поставщику об ошибочном платеже и запросить возврат уплаченных средств.

"Если денежные средства были уплачены на счет поставщика по ошибке, потребитель может обратиться к своему предыдущему поставщику с письменным заявлением на возврат ошибочно уплаченных средств. Заявление можно написать в произвольной форме, но в нем обязательно должны быть указаны ФИО, место жительства гражданина, суть заявления, дата и подпись. К заявлению также необходимо добавить копию паспорта, идентификационного кода, квитанции об ошибочной оплате, а также банковскую справку с реквизитами карточного счета, на который необходимо осуществить возврат ошибочного платежа", — отметил Дмитрий Касьяненко.

Подробно о том, почему потребители газа переходят на обслуживание к "поставщику последней надежды" — в новой статье Фокуса.

Как сообщалось, 10 миллионов бытовых потребителей газа задним числом сделали клиентами "Нафтогаза Украины".

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение заморозить любые повышения тарифов на коммунальные услуги, которые находятся в сфере ответственность правительства.