Відрядження не дозволяються: коли військовозобов'язані зможуть виїхати за кордон

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відхилив ухвалу про умови виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон під заставу 200 тис. грн. Юристи розповіли Фокусу, коли відрядження військовозобов'язаних можуть узгодити в уряді.

Додаток "єВідрядження", згідно з яким планувалося відрядження військовозобов'язаних чоловіків за кордон, залишається на погодженні й доопрацюванні в Кабінеті Міністрів України. Розпорядження про початок видачі дозволів на виїзд у відрядження заблоковане, оскільки прем'єр-міністр Денис Шмигаль його ще не схвалив.

"Те, що прем'єр-міністр не підписує постанову, звичайно, блокує роботу цього додатка. Це означає, що навіть якби додаток запрацював і приймав документи, то такі документи не проходили б процедуру розгляду відповідними працівниками та наступні процедури. Офіційної позиції Кабінету Міністрів за рішенням прем'єр-міністра немає. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в уряді триває дискусія щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо", — зазначив у коментарі Фокусу адвокат юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Володимир Адонін.

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Юристи вважають, що поки що ставити хрест на ідеї випустити за кордон чоловіків із метою проведення переговорів і підписання документів ще зарано.

"Є всі підстави вважати, що цю ініціативу спрямують на доопрацювання, зокрема, для оцінки Експертного комітету, й ухвалять у 30-денний термін", — каже керівний партнер ЮК "Волхв" Олександр Навальнєв.

За словами Яни Михайлюк, радниці й адвокатки Totum LF, ситуація з проєктом "ЄВідрядження" — складна.

"Хоча Мінцифри анонсувало таку додаткову можливість виїзду за кордон, проте відповідної постанови КМУ так і не з'явилося. Питання, насамперед, стосуються саме критеріїв її застосування, чому саме такий розмір мінімальної заробітної плати, чому саме такий термін виїзду тощо. Також окремого врегулювання потребує процедура внесення застави та подальшої її долі, наприклад, застава вноситься до отримання дозволу, а якщо такий дозвіл не буде надано, який механізм його повернення, тобто ця процедура має бути доопрацьована. Однак, сподіваюся, її реалізують після доопрацювання, враховуючи потреби бізнесу в закордонних відрядженнях", — зазначає Яна Михайлюк.

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Нагадаємо, згідно з проєктом "ЄВідрядження", з 1 вересня мала стартувати можливість виїжджати за кордон у відрядження військовозобов'язаних чоловіків.

Як повідомляв Фокус, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підписав постанову Кабміну, яка дозволяла б із 1 вересня виїжджати за межі України військовозобов'язаним чоловікам.

Раніше Фокус також писав, що для громадян, які є незамінними на своїх посадах у тилу, передбачена процедура бронювання роботодавцем на період мобілізації. Але з травня механізм бронювання пробуксовує.