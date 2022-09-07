Командировки не положены: когда военнообязанные смогут выехать за рубеж

Премьер-министр Денис Шмыгаль отклонил постановление об условиях выезда военнообязанных мужчин за границу под залог 200 тыс. грн. Юристы рассказали Фокусу, когда командировки военнообязанных могут согласовать в правительстве.

Приложение "єВідрядження", согласно которому планировались командировки военнообязанных мужчин за рубеж, остается на согласовании и доработке в Кабинете министров Украины. Распоряжение о начале выдачи разрешений на выезд в командировки заблокировано, так как премьер-министр Денис Шмыгаль его еще не одобрил.

"Не подписание премьер-министром постановления, конечно, блокирует работу этого приложения. Это означает, что даже если бы приложение заработало и "принимало" документы, то такие документы не проходили бы процедуру рассмотрения соответствующими работниками и последующих процедур. Официальной позиции Кабинета министров по решению премьер-министра нет. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в правительстве продолжается дискуссия относительно этого постановления, его доработки, публикации и тому подобное", — отметил в комментарии Фокусу адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Владимир Адонин.

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Юристы считают, что пока ставить крест на идее выпустить за границу мужчин с целью проведения переговоров и подписания документов еще рано.

"Есть все основания считать, что данная инициатива будет направлена на доработку, в частности, для оценки Экспертного комитета, и будет принята в 30-дневный срок", — говорит управляющий партнер ЮК "Волхв" Александр Навальнев.

По словам Яны Михайлюк, советника и адвоката Totum LF, cитуация с проектом "єВідрядження" — сложная.

"Хотя Минцифры анонсировало такую ​​дополнительную возможность выезда за границу, однако соответствующего постановления КМУ так и не появилось. Вопросы, в первую очередь, касаются именно критериев ее применения, почему именно такой размер минимальной заработной платы, почему именно такой срок выезда и т.д. Также в отдельном урегулировании нуждается процедура внесения залога и последующей его судьбы. Например, залог вносится до получения разрешения, а если такое разрешение не будет предоставлено, каков механизм его возврата. То есть, эта процедура должна быть доработана. Однако, надеюсь, что она будет реализована после доработки, учитывая потребности бизнеса в заграничных командировках", — отмечает Яна Михайлюк.

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Напомним, согласно проекту "єВідрядження", с 1 сентября должна была стартовать возможность выезжать за рубеж в командировки военнообязанных мужчин.

Как сообщал Фокус, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подписал постановление Кабмина, которое разрешало бы с 1 сентября выезжать за пределы Украины военнообязанным мужчинам.

Ранее Фокус также писал, что для граждан, которые незаменимы на своих должностях в тылу, предусмотрена процедура бронирования работодателем на период мобилизации. Но с мая механизм бронирования пробуксовывает.