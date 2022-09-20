Українці, які жили під окупацією, отримають виплати від держави: хто саме і скільки

Фінансову підтримку пілотному проєкту надає Червоний Хрест.

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В Україні допоможуть тим, хто був в окупації. Зокрема, громадянам виплатять по 1,2 тис. грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Цей пілотний проєкт запущено на звільнених від російських військ територіях Харківської області. Виплати отримають українці, які понад пів року жили під окупацією РФ. Як зазначила Ірина Верещук, допомогу тим, хто був в окупації, вже надано мешканцям кількох населених пунктів регіону. Зазначимо, що фінансову підтримку проєкту надає Червоний Хрест.

Нагадаємо, раніше Фокус у подробицях розповідав усе, що слід знати про контрнаступ у Харківській області.

Також Харківську область відвідав президент України Володимир Зеленський і показав, що залишили після себе відступаючі окупанти. Так, у лісі під Ізюмом знайдено масове поховання мирних мешканців.

Нагадаємо, що українці можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку від французької гуманітарної організації ACTED. Виплати стосуються українців із найбільш уразливих соцгруп, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях;

перебувають у зоні активних бойових дій.

Додаткову підтримку до державних програм отримають 10 тисяч осіб, які подали заявку через портал "єДопомога".