Новий шлях, старі рейки: чи готова Україна відмовитися від залізниці радянського стандарту

Залізничні колії дісталися Україні у спадок від СРСР, тоді як у ЄС, куди йде Україна, ширина колії відрізняється. Це створює проблеми в логістиці, проте необхідність "перешивати" всю залізницю залишається під питанням.

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Під час війни в Україні активізувалося обговорення заміни залізничних колій у країні на європейські. Їх ширина становить 1 435 мм, тоді як в Україні історично використовується залізнична колія шириною 1 520 мм, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Зійти з російської колії. Чи варто Україні замінювати рейки на європейські".

Як зазначає Дар'я Січкар, координаторка Комітету з Логістики Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), як до повномасштабного вторгнення РФ, так і тепер, відмінність ширини колій стримувала можливості експортної залізничної логістики через західний кордон. За словами співрозмовниці Фокусу, головною проблемою, яка ще більше посилилася під час війни, є черги на кордоні через затримки у процесі заміни колісної пари.

Утім, заміна всіх рейок у країні на європейські навряд чи стане адекватним вирішенням наболілого питання. Як пояснив Фокусу Олександр Кава, заступник міністра фінансів України (у 2014-2015 роки заступник міністра інфраструктури), перевести, або по-залізничному "перешити" всі залізниці України на європейську колію — нереально та недоцільно, оскільки різниця полягає не лише у ширині колії, але й у габаритних і вагових стандартах вагонів і локомотивів.

Ба більше, подібна ініціатива в масштабах усієї країни, виснаженої війною з Росією, цілком може перетворитися на витратний довгобуд із сумнівною рентабельністю.

"Якщо за рік "перешивати" не менше 1 000 км залізниці, за найскромнішими оцінками, процес затягнеться більш ніж на 25 років, а його вартість перевищить 100 млрд євро", — попереджає Олександр Кава.

Протяжність залізниць загального користування в Україні перевищує 20 тис. км. Ще понад 10 тис. км становлять під'їзні шляхи та шляхи підприємств

Проте проблема залізничного сполучення між Україною та ЄС потребує вирішення. Як компроміс Олександр Кава називає підвищення пропускної спроможності з перевалки вантажів на прикордонних станціях і збільшення взаємного проникнення обох стандартів у прикордонній зоні.

Така робота вже триває попри війну. Зокрема, Кава розповів Фокусу, що в 2022 році в Україні відновили колію завширшки 1 435 мм на ділянці від станції Рава-Руська у Львівській області до кордону з Польщею і вже найближчими місяцями по цій європейській колії уже розпочнеться рух потягів.

Про те, які конкретні проєкти допоможуть суттєво покращити логістику та відкрити нові пасажирські залізничні маршрути докладніше читайте в огляді Фокусу "Зійти з російської колії. Чи варто Україні замінювати рейки на європейські".

Раніше Фокус аналізував, за яких умов в Україні вдасться відновити авіасполучення. Також Фокус назвав ТОП 10 аеропортів біля кордонів України, які українці найчастіше використовують для авіаперельотів по світу.