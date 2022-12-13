Потрібен мільярд: Україна потребує термінової допомоги, щоб не залишитися без світла й тепла

Загалом на відновлення України від наслідків російської агресії країні потрібні колосальні кошти — приблизно 600 млрд доларів.

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Ракетними ударами Росії вдалося зруйнувати близько половини української енергосистеми, тому наша країна потребує термінової фінансової допомоги для підтримки електроенергетики та централізованого теплопостачання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, приблизна вартість екстреної підтримки електроенергетики та сектора централізованого теплопостачання сумарно оцінюється в 1 млрд доларів.

Водночас, як зазначив глава уряду, загалом на відновлення України від наслідків російської агресії країні потрібні величезні кошти. За попередніми оцінками, вже йдеться про 600 млрд доларів.

"Незважаючи ні на що, ми продовжуємо реформи та європейську інтеграцію. Розраховуємо на отримання чіткого плану нашого наближення з ОЕСР, потенційного вступу до організації та подальшого розвитку України", — додав Денис Шмигаль.

Відновлювати енергоінфраструктуру після війни не будуть

Усе тому, що енергетичне обладнання в Україні було застарілим і часто не модернізованим. Як пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, українським енергетикам потрібно буде будувати нову систему.

"Це наша можливість модернізувати енергосистему швидше, ніж ми планували минулого року", — наголосив Сахарук.

За його словами, замість підстанції на території 50 га "можна побудувати контактні розподільчі пристрої на базі нових технологій", які займатимуть набагато менше території.

"Це будівля 100 на 100 м, яка замінює всю цю велику підстанцію. Це дорожче з точки зору будівництва, але це надійніше й довговічніше, це автоматичне ввімкнення, вимкнення, це зовсім інший рівень автоматизації та зовсім інший рівень надійності", — розповів виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, енергосистема України може "спалахнути" до Різдва. Такі відключення світла можуть спровокувати гуманітарну катастрофу та зупинити роботу промисловості в країні.

Зазначимо, за даними "Укренерго", з 10 жовтня РФ випустила по об'єктах енергетики в Україні понад 1000 ракет і БПЛА. Найбільші ушкодження зафіксували в Одеській, Херсонській і Харківській областях.