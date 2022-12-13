Нужен миллиард: Украина нуждается в срочной помощи, чтобы не остаться без света и тепла

В целом на восстановление Украины от последствий российской агрессии стране нужны колоссальные средства — примерно 600 млрд долларов.

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Ракетными ударами России удалось разрушить около половины украинской энергосистеме, поэтому наша страна нуждается в срочной финансовой помощи для поддержки электроэнергетики и централизованного теплоснабжения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, примерная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики и сектора централизованного теплоснабжения суммарно оценивается в 1 млрд долларов.

При этом, как отметил глава правительства, в целом на восстановление Украины от последствий российской агрессии стране нужны колоссальные средства. По предварительным оценкам, речь уже идет о 600 млрд долларов.

"Несмотря ни на что, мы продолжаем реформы и европейскую интеграцию. Рассчитываем на получение четкого плана нашего приближения с ОЭСР потенциального вступления в организацию и дальнейшего развития Украины", — добавил Денис Шмыгаль.

Восстанавливать энергоинфраструктуру после войны не будут

Все потому, что энергетическое оборудование в Украине было устаревшим и часто не модернизированным. Как объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, украинским энергетикам нужно будет строить новую систему.

"Это наша возможность модернизировать энергосистему быстрее, чем мы планировали в прошлом году", – отметил Сахарук.

По его словам, вместо подстанции на территории 50 га "можно построить контактные распределительные устройства на базе новых технологий", которые будут занимать гораздо меньше территории.

"Это дом 100 на 100 м, заменяющий всю эту большую подстанцию. Это дороже с точки зрения строительства, но это более надежно и долговечней, это автоматическое включение, выключение, это совсем другой уровень автоматизации и совсем другой уровень надежности", — рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, энергосистема Украины может "рухнуть" к Рождеству. Такие отключения света могут спровоцировать гуманитарную катастрофу и остановить работу промышленности в стране.

Отметим, по данным "Укрэнерго", с 10 октября РФ выпустила по объектам энергетики в Украине более 1000 ракет и БПЛА. Самые большие повреждения зафиксировали в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.