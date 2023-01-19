Сербія направить в Україну техніку, яка допоможе уникнути блекауту, — ЗМІ

Як пишуть медіа, це буде безоплатна передача електроенергетичного обладнання українській стороні з ініціативи Міністерства енергетики Сербії.

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Сербія надішле в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни. Про це повідомляє медіа Nova.

Рішення про відправлення партії гуманітарної допомоги уряд Сербії ухвалив під час засідання в четвер, 19 січня.

"Уряд Сербії ухвалив рішення направити в Україну гуманітарну допомогу у вигляді необхідного для підтримки енергосистеми країни обладнання", — йдеться в рішенні.

Як повідомили медіа на правах анонімності джерела в Міністерстві енергетики Сербії, це безоплатна передача електроенергетичного обладнання.

Зауважимо, що в профільному міністерстві не уточнили, яку техніку, необхідну для стабілізації енергосистеми, наша країна отримає — генератори чи трансформатори.

Нагадаємо, 17 січня президент Сербії Олександр Вучич відреагував на вербування громадян своєї країни до "групи Вагнера". Він звернувся до російських медіа з вимогою не рекламувати вербування найманців для війни в Україні.

Наступного дня він заявив про те, що відносини Сербії та РФ значно погіршилися через війну в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Вучич перестав розмовляти з російським лідером Володимиром Путіним.

Фокус також писав про те, що Володимир Кличко розповів, наскільки реальним є колапс енергосистеми Києва. За його словами, інфраструктура Києва може впасти в будь-яку секунду, оскільки спорадичні ракетні удари Росії поряд із низькими зимовими температурами створюють дедалі більше навантаження. Мер Києва уточнив, що вже зараз в українській столиці енергетичний дефіцит становить 30%.