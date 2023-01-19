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Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Сербия направит в Украину технику, которая поможет избежать блэкаута, — СМИ

блэкаут, лэп, электрик, электричество
Фото: Getty Images | Сербия предоставит Украине помощь, которая поддержит энергетическую систему, страдающую от обстрелов ВС РФ

Как пишут медиа, это будет безвозмездная передача электроэнергетического оборудования украинской стороне по инициативе Министерства энергетики Сербии.

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Сербия отправит в Украину гуманитарную помощь для поддержания энергосистемы страны. Об этом сообщает медиа Nova.

Решение об отправке партии гуманитарной помощи правительство Сербии в ходе заседания в четверг, 19 января.

"Правительство Сербии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь в виде необходимого для поддержки энергосистемы страны оборудования", — говорится в решении.

Как сообщили медиа на правах анонимности источники в Министерстве энергетики Сербии, это безвозмездная передача электроэнергетического оборудования.

Заметим, что в профильном министерстве не уточнили, какую конкретно технику, необходимую для стабилизации энергосистемы, наша страна получит: генераторы или трансформаторы.

Напомним, 17 января президент Сербии Александр Вучич отреагировал на вербовку граждан своей страны в "группу Вагнера". Он обратился к российским медиа с требованием не рекламировать вербовку наемников для войны в Украине.

На следующий день он заявил о том, что отношения Сербии и РФ значительно ухудшились из-за войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вучич перестал разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

Фокус также писал о том, что Владимир Кличко рассказал, насколько реален коллапс энергосистемы Киева. По его словам, инфраструктура Киева может рухнуть в любую секунду, поскольку спорадические ракетные удары России наряду с низкими зимними температурами создают все большую нагрузку. Мэр Киева уточнил, что уже сейчас в украинской столице энергетический дефицит составляет 30%.