Податкова амністія закінчується: скільки задекларували українці та що буде, якщо не подати декларацію

Скористатися податковою амністією та задекларувати свої активи зможуть усі, хто будь-коли був або є платником податків в Україні.

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В Україні 1 березня 2023 року завершиться кампанія податкової амністії: можливість громадян добровільно задекларувати майно, гроші та активи, за які не сплачувалися податки та походження яких люди не можуть чітко пояснити. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Добровільному декларуванню підлягають будь-які активи фізичної особи, отримані внаслідок доходів, з яких до 1 січня 2021 року не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки та збори. Кампанія стартувала ще у вересні 2021 року і мала тривати рівно рік, але згодом термін подання декларацій продовжили до 1 березня 2023 року.

Декларацію потрібно подавати до Державної податкової служби особисто платниками через Електронний кабінет.

Що буде, якщо не подати декларацію

Тоді Податкова служба має право вирішити, що такий громадянин України має таке майно та кошти:

400 тисяч гривень;

квартири загальною площею до 120 кв. м, або дім — до 240 кв. м;

земельну ділянку в межах безоплатної приватизації;

один автомобіль.

Але оскільки податкова амністія є добровільною, українці не зобов'язані декларувати своє майно та заощадження. Тому жодного покарання не передбачено.

Що ще можна встигнути задекларувати:

валюту (крім готівки);

цінні папери;

рухоме та нерухоме майно;

частки в юридичних особах.

Які умови оподаткування

5% — із грошей на рахунках у банках, а також з інших активів, що перебувають в Україні;

9% — з валюти, яка знаходиться в іноземних фінустановах, а також інших активів за кордоном.

Скільки українців уже задекларували

За даними Державної податкової служби, станом на початок січня 2023 року сума амністованих активів становила 6 мільярдів гривень, з яких державний бюджет отримав 372 мільйони.

Раніше Фокус розповідав, що українські викладачі, які займаються репетиторством, але не зареєстровані як ФОП, мають задекларувати свої доходи та сплатити податок. Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про скасування податкових пільг для грального бізнесу.