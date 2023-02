Кредитори можуть зірвати "Зернову угоду": хочуть оголосити банкрутом одеський термінал, що завантажує кораблі, — ЗМІ

Related video

15 лютого Господарський суд Львівської області дав старт процедурі банкрутування ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", яке керує стратегічно важливим зерновим терміналом, що забезпечує роботу "зернового коридору". Про це стало відомо з пресрелізу холдингу GNT Group, пише "Апостроф".

Холдинг повідомляє, що ініціатором процедури банкрутства є компанія Madison Pacific Trust Ltd (агент компанії-кредитора Argentem Creek Partners), яка подала відповідну заяву.

Як вказується в пресрелізі, "внаслідок перевищення повноважень компанією Madison Pacific Trust Ltd у ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" був незаконно змінений генеральний директор – на цю посаду було призначено підконтрольну Madison Pacific Trust Ltd особу, а адресу юридичної особи товариства незаконно змінили з Одеси на Львів", що може вказувати на спробу рейдерського захоплення ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", законним власником якого є холдинг GNT Group. Після цього Madison Pacific Trust Ltd подала заяву про банкрутство ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Метою ініціювання банкрутства GNT Group називає здійснення рейдерського захоплення стратегічно важливого зернового терміналу, який здійснює завантаження торговельних суден українським зерном для експорту в рамках "Зернової угоди".

У GNT Group повідомили, що оскаржать в апеляційному суді рішення Господарського суду Львівської області, оскільки заява Madison Pacific Trust Ltd "є надуманою та такою, що не відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкротства".

На користь українського холдингу є рішення міжнародних та українських судів, а саме:

7 лютого Окружний суд Нікосії (Кіпр) ухвалив Наказ про заборону Argentem Creek Partners та його агенту Madison Pacific Trust Ltd на здійснення дій, направлених на заволодіння, обтяження чи продаж зернового терміналу ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

14 лютого Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Віталія Марченка, незаконно звільненого директора ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", суд повністю зупинив рішення загальних зборів, яке раніше було прийнято на користь Madison Pacific Trust Ltd: рішення про звільнення Віталія Марченка, призначення директором підконтрольної особи – адвоката, який немає жодного професійного досвіду щодо діяльності портів та зернових терміналів, зміну юридичної адреси з Одеси на Львів, де немає жодного порту.

Зерновий термінал ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" має стратегічне значення для України, а діяльність холдингу GNT Group, законними власниками якого є Сергій Гроза та Володимир Науменко, має міжнародне значення, оскільки забезпечує експорт української аграрної продукції в рамках "зернової угоди", таким чином зміцнюючи глобальну продовольчу безпеку.

Щоб сприяти вирішенню ситуації, трудовий колектив одеського зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл" публічно звертався до президента Володимира Зеленського.