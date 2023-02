Кредиторы могут сорвать "Зерновую сделку": хотят объявить банкротом одесский терминал, загружающий корабли, — СМИ

Related video

15 февраля Хозяйственный суд Львовской области дал старт процедуре банкротства ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", которое управляет стратегически важным зерновым терминалом, обеспечивающим работу "зернового коридора". Об этом стало известно из пресс-релиза холдинга GNT Group, пишет "Апостроф".

Холдинг сообщает, что инициатором процедуры банкротства является компания Madison Pacific Trust Ltd (агент компании-кредитора Argentem Creek Partners), подавшая соответствующее заявление.

Как указывается в пресс-релизе, "в результате превышения полномочий компанией Madison Pacific Trust Ltd в ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" был незаконно изменен генеральный директор — на эту должность был назначен подконтрольный Madison Pacific Trust Ltd человек, а адрес юридического лица общества незаконно изменили с Одессы на Львов, что может указывать на попытку рейдерского захвата ООО "Олимпекс Купе Интернэйшнл", законным владельцем которого является холдинг GNT Group". После этого Madison Pacific Trust Ltd подала заявление о банкротстве ООО "Олимпекс Купе Интернэйшнл".

Целью инициирования банкротства GNT Group называет осуществление рейдерского захвата стратегически важного зернового терминала, осуществляющего загрузку торговых судов украинским зерном для экспорта в рамках "Зернового соглашения".

В GNT Group сообщили, что обжалуют в апелляционном суде решение Хозяйственного суда Львовской области, поскольку заявление Madison Pacific Trust Ltd "является надуманным и не отвечающим требованиям Кодекса Украины по процедурам банкротства".

В пользу украинского холдинга есть решения международных и украинских судов, а именно:

7 февраля Окружной суд Никосии (Кипр) принял Приказ о запрете Argentem Creek Partners и его агенту Madison Pacific Trust Ltd на осуществление действий, направленных на завладение, обременение или продажу зернового терминала ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл".

14 февраля Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Виталия Марченко, незаконно уволенного директора ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", суд полностью остановил решение общего собрания, ранее принятое в пользу Madison Pacific Trust Ltd: решение об увольнении Виталия Марченко, назначение директором адвоката, у которого нет профессионального опыта по деятельности портов и зерновых терминалов, изменение юридического адреса с Одессы на Львов, где нет ни одного порта.

Зерновой терминал ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" имеет стратегическое значение для Украины, а деятельность холдинга GNT Group, законными владельцами которого являются Сергей Гроза и Владимир Науменко, имеет международное значение, поскольку обеспечивает экспорт украинской аграрной продукции в рамках "зернового соглашения", таким образом укрепляя глобальную продовольственную безопасность.

Чтобы содействовать урегулированию ситуации, трудовой коллектив одесского зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл" публично обращался к президенту Владимиру Зеленскому.