Чотири гривні за кіловат-годину: як і коли можуть підвищити тариф на електроенергію

Уряд у межах робочих груп веде роботу над формуванням плану можливої зміни тарифу на електроенергію для населення. Яка вже сьогодні є інформація щодо того, що планують?

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В Україні ціни для побутових споживачів перебувають на рівні, який у кілька разів нижчий від так званих ринкових цін. Для цього застосовується схема ПСО (спецзобов'язань), в якій основне навантаження як компенсаторів пільгової ціни для населення беруть на себе державні компанії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Однак зараз, з урахуванням пошкоджень енергосистеми внаслідок атак ЗС РФ, в уряді замислилися про підвищення пільгового тарифу для населення. Про це пише Фокус у статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня".

"В Україні тариф для побутових споживачів ніколи не покривав усіх витрат виробників. Він завжди був нижчим за економічно обґрунтований рівень. І за цей період війни ми бачимо, що, по суті, плата і за розподіл, і за передавання електроенергії підвищується, тобто, тарифи "Укренерго" для цих компаній підвищуються. Є проблема пошкоджень внаслідок ударів по об'єктах, і компанії змушені платити великі гроші на відновлення. Плюс ми бачимо і загальний рівень інфляції та девальвації нацвалюти. Тобто об'єктивно розрив між встановленою ціною та реальною вартістю електроенергії зростає", — зазначає експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, сьогодні в Україні потрібно ставити питання, чи буде перехід до ринкового ціноутворення чи ціни на електроенергію, як і раніше, регулюватимуться державою. "Якщо Україна має намір вступити до Євросоюзу, то державі варто терміново відмовитися від встановлення цін на електроенергію і найближчим часом переходити до ринкового ціноутворення", — упевнений Володимир Омельченко.

Опитані Фокусом експерти кажуть, що підвищення цін на електроенергію для населення назріло вже давно, і в самому Кабміні збиралися таке підвищення провести навесні 2022 року, проте напад Росії змусив уряд переглянути плани. Зараз уже очевидно, що розрив між оплачуваним населенням тарифом і реальною вартістю електроенергії вже занадто великий.

Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, зазначив, що в Україні сьогодні ціна електроенергії для населення нижча за тариф на розподіл електроенергії, який оплачують енергокомпанії. "Тариф на розподіл сьогодні десь 2,2 грн. Тариф для населення, якщо оцінювати всі витрати компаній, а саме так можна порахувати ринкову вартість, має бути приблизно 5-7 гривень за кВт-годину", — каже експерт.

Рівень пошкоджень енергосистеми після атак ЗС РФ дуже великий, і зараз компаніям потрібні суттєві фінансові вливання Фото: Pexels

За словами Корольчука, уряд обговорює багато сценаріїв можливої зміни вартості електроенергії для населення. Зокрема, говорять про перше підвищення вже навесні 2023 року — до 2,5 грн за кВт-годину, а ближчим до початку нового опалювального сезону може бути другий етап зростання тарифу — до 4 гривень за кВт-годину.

Поки що офіційних заяв про планове підвищення тарифу на електроенергію для населення станом не прозвучало. Ймовірно, нова постанова Кабміну, яка продовжить дію нинішніх тарифів або пропише нові умови оплати, з'явиться в період 22-29 березня. Однак нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що які б рішення для порятунку енергосистеми країни не ухвалювали, все одно для вразливих верств населення діятимуть механізми соціальної підтримки.

"З боку уряду та президента ми, однозначно, можемо обіцяти, що вразливі верстви населення не можуть постраждати через реалізацію будь-яких проєктів із розвитку, відновлення, стабілізації та розвитку енергоринку в Україні. Тому ми це робитимемо дуже збалансовано та виважено, але шлях до розвитку цивілізованого енергетичного ринку, до ринку газу для України важливий", — наголосив прем'єр-міністр, передає "Укрінформ".

Раніше Фокус писав, що НКРЕКП планує розглянути питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як повідомлялося, в Україні через тяжке становище в енергетиці, спричинене російським ракетним тероризмом, можуть підвищити тарифи на електроенергію для населення.