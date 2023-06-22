Літній долар та контрнаступ. Навіщо Нацбанк пом'якшує обмеження та що буде з курсом у липні

У червні курс гривні на готівковому ринку намагався наблизитись до офіційного, завдяки зниженню попиту на валюту та збільшенню обсягів готівкових доларів у банках. На хвилі стабільності НБУ вирішив пом’якшити деякі валютні обмеження. Фокус дізнався, що саме змінюється та чи може готівковий курс у липні зрушитися з відмітки 37,5 гривень за долар.

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Літній період — традиційно час затишшя на валютному ринку. Проте якщо до війни відсутність курсових коливань пояснювалась зниженням обсягу купівлі валюти імпортерами на фоні зростання обсягів продажу доларів та євро експортерами, то наразі усе залежить від рішень регулятора. Адже в Україні з початку війни курс на міжбанку зафіксовано на певній позначці (зараз 36,57 грн за долар), і наразі відпускати курс у вільне плавання Нацбанк, ймовірно, не збирається. "Поки, судячи з останнього виступу Ради НБУ, ми не побачимо зміну офіційного курсу НБУ до долара найближчі 3-4 місяці", — вважає Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку.

Валютні обмеження. Що саме змінив Нацбанк у червні та на що це впливатиме

У червні НБУ почав запроваджувати нові валютні правила для бізнесу. Йдеться про пом’якшення деяких валютних обмежень – постанову НБУ №73 від 15 червня. З 16 червня 2023 року НБУ надав дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

"За оцінками Національного банку, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик. Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки", — кажуть експерти НБУ.

НБУ надав дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками

А з 21 червня НБУ надав можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках. Про це йдеться в постанові НБУ №77 від 20 червня.

Антон Курінний вважає, що нові правила ухвалені для покращення інвестиційного клімату та для пошуку нових джерел кредитів або міжнародної допомоги/грантів тощо, і основна ціль — спрощення закриття частково старих кредитів і залучення нових. Тим часом, на його думку, загалом пом’якшення таких обмежень не може вплинути на ринок, адже курс на міжбанку стабільно знаходиться на одному ціновому рівні. "Будуть витрачені більші суми з резервів НБУ, але вони (резерви) зараз на рекордних позначках, завдяки як раз міжнародній допомозі партнерів", — каже Антон Курінний.

Нові правила від НБУ повинні спростити для бізнесу як сплату за старими валютними кредитами, так і залучення нових позик Фото: Pexels

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, завдяки новим правилам, формуються перспективи для залучення нових кредитів, яки необхідні Україні для відновлення та запуску економіки. "Вплив рішення буде обмеженим для поточного ринку, оскільки деякі боржники вже накопичили валюту на рахунках для погашення кредитів. Інші домовились про реструктуризацію, треті разраховують на залучення коштів. Й головне, золотовалютні резерви знаходяться на високому рівні, щоб згладити негативні наслідки для ринку. На мій погляд, це рішення на майбутнє, щоб полегшати доступ до кредитів та знизити ризики для кредиторів", — вважає експерт.

"Ринок зможе побачити результати цих послаблень найближчим часом, але лише у вигляді зростання обсягу інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку. Та це жодним чином не позначиться на показниках готівкового ринку та, зрештою, напевне, не призведе до дуже значного та тривалого зростання дисбалансу на МВРУ", — впевнена Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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Тобто, фактично йдеться про те, що через дозвіл на обслуговування зовнішніх кредитів компанії збільшать обсяг купівлі валюти, але це необхідно зробити для забезпечення майбутнього надходження кредитної допомоги у приватний сектор.

Міжнародні резерви НБУ зараз на максимумі - понад $37,3 млрд Фото: bank.gov.ua

У казначействі одного з банків Фокусу розповіли, що, відповідно до оцінки НБУ, загальний обсяг зобов’язань реального сектору за зовнішніми боргами, що мають бути сплачені протягом 2023 року, складає $33,5 млрд. "Проте лише частина з цієї суми відповідає критеріям, визначеним постановою №73. Яка саме, сказати важко. Але думаю, що Національний банк дуже ретельно оцінив ймовірні ризики і йдеться про цілком безпечну з огляду на динаміку міжнародних резервів суму. Зважаючи на той факт, що під послаблення підпадають позики, гарантовані міжнародними фінансовими організаціями та кредити, надані за участю іноземних держав, можна очікувати, що ухвалене рішення справді може стимулювати надходження нових позик", — каже опитаний Фокусом банківський експерт.

Експерти вважають, що послаблення валютних обмежень не має вплинути на ситуацію на валютному ринку

"НБУ рухається обережно, аналізуючи умови для подальшого пом’якшення валютних обмежень. Скасування обмеження щодо переказу коштів не стосується ситуації на готівковому валютному ринку. Натомість можна говорити про "стратегію" зняття обмежень на зовнішні запозичення та інвестиції. Нещодавно в НБУ повідомили, що Україна накопичила рекордні за останні 10 років валютні резерви у $37 млрд. Це далося аж ніяк не легко, тому, на мій погляд, таке рішення ухвалювалося з урахуванням необхідності "охайного" ставлення до валютних резервів", — коментує Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Контрнаступ ЗСУ та коливання курсу. Що буде на готівковому ринку в липні

За словами Антона Курінного, НБУ в червні в середньому продавав $400-450 млн на тиждень, так регулятор підтримує курс та імпортерів у воєнний час.

Готівковий ринок протягом двох декад червня був доволі спокійним – у банках долари продавали по 37,25-37,7 грн., і на кінець місця та на липень прогнози експертів щодо курсових коливань доволі оптимістичні.

Який курс продажу доларів у банках України*:

Ощадбанк: 37,45 грн/дол;

ПриватБанк: 37,25 грн/дол;

Райффайзен Банк: 37,43 грн/дол;

ОТП Банк: 37,3 грн/дол;

Креді Агріколь Банк: 37,7 грн/дол;

Акордбанк: 37,35 грн/дол.

*станом на 22 червня 2023 року, дані банків для продажу доларів у касах відділень

Експерти вважають, що поки що помітних негативних трендів, здатних вплинути на готівковий курс, немає. Проте зарано казати про стабільність на довгий термін.

На готівковому ринку долари в червні 2023 року продають по курсу 37,25-37,7 гривень за долар Фото: УНІАН

"Негативно на курс може вплинути будь-який чинник. Навіть безпідставні чутки здатні радикально змінити ситуацію на ринку. Загалом, зараз загальний фон виглядає досить оптимістичним для гривні. Сальдо операцій фізичних осіб з іноземною валютою вже два тижні поспіль є позитивним, що свідчить про значне послаблення девальваційних настроїв та зростання споживчого оптимізму. Інфляція впевнено скорочується, ставки за гривневими депозитами зростають, а у невеличких банків вже досягли можливих максимумів, що робить гривню оптимальним інструментом заощадження щонайменше на середньостроковому проміжку часу. За такого тренду навряд чи варто очікувати послаблення курсу гривні", — впевнена Анна Золотько. Однак експертка попередила: не слід забувати, що країна знаходиться у стані війни, а це вкрай несприятливе для планування та прогнозування середовище.

На валютному ринку України влітку - традиційне затишшя, проте через війну воно досить хитке, кажуть експерти Фото: Pexels

Тарас Лєсовий вважає, що головним чинником, що впливатиме на ринок, безумовно, буде перебіг війни і зокрема успішні дії Збройних Сил України. "Звісно, активна фаза війни вже прямо тиснутиме на настрої громадян. Але я переконаний, що наразі, попри весь біль і страждання та руйнації, що несе війна, суспільні настрої більш-менш оптимістичні. А звідси — відсутність ажіотажу чи паніки на валютному ринку", — каже Тарас Лєсовий. На його думку, найбільш очікуваним стане подальше зміцнення гривні і відповідне скорочення різниці між офіційним курсом і курсом обмінних пунктів до 1-1,5%. "Можна припустити, що межі валютних коливань можуть змінитися, а готівковий курс буде в новому валютному "коридорі": 36,7-37,7 грн / $, 40-41,5 грн / €", — повідомив експерт.

Зараз у банках немає дефіциту готівкової валюти, а населення не виявляє ажіотажного попиту на долари Фото: delo.ua

Антон Курінний теж вважає, що суттєвих коливань курсу на готівковому ринку в липні не повинно бути. "Через припинення діяльності багатьох сірих схем виводу неофіційних доходів, ринок готівкової валюти помітно стабілізувався та непомітні різкі коливання. Поки що здається, що може вплинути на курс якась сильно негативна динаміка на війні або, можливо, сезонність", — каже Антон Курінний.

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Зміна трендів на валютному ринку влітку можлива, каже аналітик Андрій Шевчишин. Він пояснив: готівковий курс тримається близько до міжбанку, і при цьому головну партію грають комерційні банки, які формують достатню пропозицію валюти та можуть відкупити потрібні обсяги на міжбанку по фіксованому курсу. "Тож, поки банки тримають таку позицію та не очікують підвищення офіційного курсу, готівковий ринок буде відносно стабільним. Першим сигналом до зміни тенденції буде притримування валюти великими банками, що змінить баланс готівкового ринку", — резюмує експерт.